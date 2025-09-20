  
a sostegno di Gaza

Sciopero CGIL pro Palestina. A Rimini la manifestazione davanti alla Prefettura

In foto: la manifestazione
la manifestazione
di Redazione   
Sab 20 Set 2025 10:49 ~ ultimo agg. 11:09
Venerdì c'è stato lo sciopero di quattro ore a sostegno di Gaza promosso dalla CGIL. In molte città l'astensione dal lavoro è stata accompagnata da manifestazioni: quella di Rimini, dopo un corteo in centro, si è svolta nel tardo pomeriggio davanti al palazzo della Prefettura in via IV Novembre. 

La Cgil "ribadisce la necessità di fermare ogni intervento militare nella Striscia, garantire corridoi umanitari, mettere in sicurezza la popolazione civile, sostenere e garantire la sicurezza di tutte le missioni umanitarie in corso, compresa la Global Sumud Flottilla, come priorità immediate".

Chiede che "venga sospeso ogni accordo di cooperazione commerciale e militare con Israele finché non si ferma la guerra a Gaza e l’occupazione della Cisgiordania. È necessario mettere in campo azioni concrete per rimuovere l’embargo umanitario e riconoscere lo stato di Palestina. I governi e le istituzioni internazionali si adoperino immediatamente per fermare ciò che sta accadendo, fino ad arrivare alla convocazione di una conferenza di Pace sotto egida ONU".

