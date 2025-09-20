Riqualificazione ambientale Rio Melo al via a Riccione. Le modifiche al traffico

Mercoledì 24 settembre a Riccione prenderà il via il progetto di riqualificazione ambientale del Rio Melo, che mira a trasformare il corso d'acqua in una vera e propria infrastruttura verde e blu. L’intervento, con un costo complessivo di 1.875.000 euro e un cofinanziamento di 1.312.500 euro, ha vinto il bando Pr Fesr 2021-2027, Priorità 2, Obiettivo Specifico 2.7, Azione 2.7.1, e rientra tra le Operazioni di Importanza Strategica del programma regionale "Progetti Europa 27". Il progetto si articola in due ambiti principali, quello periurbano e quello urbano, con l'obiettivo di connetterli in un unico sistema per migliorare la qualità ambientale e la fruibilità degli spazi.

Le aree interessate sono quelle in prossimità del cimitero “vecchio” e del Parco degli Olivetani, che sarà ampliato fino a includere il contiguo Parco Chico Mendes. Qui, il progetto prevede la creazione di punti di osservazione per l’avifauna e aree di sosta. Verranno inoltre messe a dimora oltre 11.000 specie arbustive e più di 100 nuove alberature, con l'installazione di segnaletica informativa per valorizzare il nuovo habitat.

L’intervento più significativo si concentrerà in ambito urbano, lungo viale Bellini, nel tratto compreso tra viale Dante e il sottopasso ferroviario fino a viale dei Mille. Il progetto prevede di sostituire circa 1.100 mq di asfalto con una nuova pavimentazione drenante in calcestruzzo, che ha una capacità di assorbimento di 200 litri/mq al minuto, riducendo significativamente il deflusso superficiale delle acque meteoriche, anche durante eventi climatici estremi. La pavimentazione sarà realizzata con materiali inerti riciclati, in un'ottica di economia circolare.

Verrà inoltre realizzata una fascia verde centrale che fungerà da separazione tra la strada e il nuovo percorso ciclo-pedonale. Questa fascia ospiterà un “giardino della pioggia” (rain garden), con la funzione di smaltire e filtrare le acque meteoriche. L’area verde complessiva aumenterà da 70 mq a circa 250 mq, con la piantagione di 15 nuove alberature e circa 700 nuove piante arbustive.

Per consentire l'esecuzione dei lavori, viale Bellini, nel tratto tra viale D'Annunzio e viale Tasso, sarà chiuso al traffico da mercoledì 24 settembre per circa due mesi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 07:00 alle ore 19:00. Sarà comunque garantito il transito per i bus e i residenti. La circolazione tornerà regolare al di fuori di questi orari e durante i fine settimana.