Nessuna mobilitazione a Rimini, fine settimana sotto controllo



In occasione del fine settimana di mobilitazione nazionale, sono stati effettuati dei servizi straordinari di controllo del territorio interforze, per garantire la tutela dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica. Le attività hanno visto l'impiego congiunto del personale della Polizia di Stato della Questura di Rimini, dell’Arma dei Carabinieri e del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna.

Sabato non erano state preavvisate manifestazioni, né si sono svolte manifestazioni non preavvisate. La popolazione riminese, così come i giovani - spiega la Questura di Rimini - si sono confermati ancora una volta pienamente rispettosi delle regole. Si è registrata comunque un’intensificazione dei controlli e delle identificazioni, svolti in modo capillare nella zona del centro storico, nei pressi del centro commerciale e nell'area della stazione ferroviaria. Nel corso delle attività sono state identificate oltre 100 persone, di cui circa la metà minorenni, senza che si siano registrate problematiche di alcun tipo o soggetti denunciati.

Anche presso la stazione ferroviaria la situazione è rimasta regolare: non si sono registrate partenze di gruppi di giovani e si è rilevata la presenza di poche persone.

I risultati positivi riscontrati - spiega la Questura - testimoniano come sia sempre fondamentale la collaborazione reciproca tra le istituzioni e la cittadinanza, un valore saldo e distintivo che caratterizza da sempre la città di Rimini