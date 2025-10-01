Suv sfonda le barriere dell'Arco d'Augusto: abbattuto un pilastro in pietra

https://www.icaroplay.it/programmi/informazione/video-news/suv-sfonda-le-barriere-dellarco-daugusto-abbattuto-un-pilastro-in-pietra/ Lo scorso lunedì - 29 settembre - alle ore 19 circa, un veicolo ha sfondato la delimitazione dell'area pedonale dell'Arco d'Augusto, abbattendo uno dei pilastri in pietra posti a protezione del monumento. La scena è stata interamente ripresa dalle immagini del sistema di videosorveglianza che ha documentato l'intera dinamica dell'incidente, in cui si vede anche una persona che insegue il veicolo durante l'accaduto. , un veicolo ha sfondato la delimitazione dell'area pedonale dell'Arco d'Augusto, abbattendo uno dei pilastri in pietra posti a protezione del monumento. La scena è stata interamente ripresa dalle immagini del sistema di videosorveglianza che ha documentato l'intera dinamica dell'incidente, in cui si vede anche una persona che insegue il veicolo durante l'accaduto.

Un Range Rover, proveniente da Via XX Settembre in direzione centro storico, giunto alla rotatoria antistante l'Arco ha proseguito dritto entrando nella zona pedonale e abbattendo un pilastro in pietra posto a delimitare la zona pedonale sotto l'Arco d'Augusto. Sul posto è intervenuta immediatamente una Sovrintendente della Polizia Locale fuori servizio che transitava in bicicletta, la quale ha fermato e identificato il conducente, un uomo di 65 anni. La vigilessa ha subito richiesto l'intervento del nucleo infortunistica per la rilevazione del sinistro e la constatazione dei danni. L'uomo ha spiegato di trovarsi in un momento di alterazione per questioni personali.

Al responsabile sono state contestate le violazioni previste dall'art. 158 del Codice della Strada per "divieto di fermata e di sosta dei veicoli" e dall'art. 15 per "danni al patrimonio”, che prevede anche il ripristino dello stato dei luoghi a carico di chi ha fatto il danno. Sono in corso ulteriori accertamenti per valutare eventuali altre responsabilità.