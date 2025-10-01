PAGAMENTO ENTRO IL 3 NOVEMBRE
Proroga di 32 giorni per il contributo economico delle licenze Taxi
di Redazione
1 min
Mer 1 Ott 2025 13:35 ~ ultimo agg. 13:37
Con una deliberazione di Giunta, approvata ieri, è stata disposta la proroga di 32 giorni del termine previsto per il versamento del contributo economico relativo alle nuove licenze Taxi assegnate. La scadenza, originariamente fissata per domani - 2 ottobre - è stata posticipata così al 3 novembre prossimo. La decisione è motivata dall'esigenza di garantire ai vincitori del concorso una finestra temporale più ampia per completare gli investimenti necessari all'acquisizione dei veicoli, con particolare riferimento alle auto attrezzate per il trasporto di persone con disabilità.
La proroga tiene inoltre conto dei rallentamenti nelle procedure amministrative e bancarie verificatisi durante il periodo estivo, mese di agosto in particolare, che hanno reso più complesso il rilascio della documentazione necessaria e l'ottenimento di finanziamenti da parte degli istituti di credito.
Si ricorda che il concorso straordinario per il rilascio a titolo oneroso di n. 14 licenze per l'esercizio del servizio taxi è stato indetto nel gennaio scorso, in attuazione delle linee d'indirizzo approvate dalla Giunta nel marzo 2024. L'assegnazione delle licenze ai vincitori è stata comunicata formalmente nel luglio scorso, con indicazione del termine di 90 giorni per il versamento del contributo e la presentazione della documentazione richiesta.
Altre notizie
E' ACCADUTO IL 29 SETTEMBRE
Suv sfonda le barriere dell'Arco d'Augusto: abbattuto un pilastro in pietra
di Redazione
Istituito consiglio ragazzi
In consiglio comunale approvato l'odg su Gaza: 20 favorevoli e 9 contrari
di Redazione
di Redazione
Sadegholvaad e Colombo
Matrimonio combinato per la figlia. La politica plaude all'arresto dei genitori
di Redazione
Meteo Rimini