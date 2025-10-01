Proroga di 32 giorni per il contributo economico delle licenze Taxi

Con una deliberazione di Giunta, approvata ieri, è stata disposta la proroga di 32 giorni del termine previsto per il versamento del contributo economico relativo alle nuove licenze Taxi assegnate. La scadenza, originariamente fissata per domani - 2 ottobre - è stata posticipata così al 3 novembre prossimo. La decisione è motivata dall'esigenza di garantire ai vincitori del concorso una finestra temporale più ampia per completare gli investimenti necessari all'acquisizione dei veicoli, con particolare riferimento alle auto attrezzate per il trasporto di persone con disabilità.

La proroga tiene inoltre conto dei rallentamenti nelle procedure amministrative e bancarie verificatisi durante il periodo estivo, mese di agosto in particolare, che hanno reso più complesso il rilascio della documentazione necessaria e l'ottenimento di finanziamenti da parte degli istituti di credito.

Si ricorda che il concorso straordinario per il rilascio a titolo oneroso di n. 14 licenze per l'esercizio del servizio taxi è stato indetto nel gennaio scorso, in attuazione delle linee d'indirizzo approvate dalla Giunta nel marzo 2024. L'assegnazione delle licenze ai vincitori è stata comunicata formalmente nel luglio scorso, con indicazione del termine di 90 giorni per il versamento del contributo e la presentazione della documentazione richiesta.