burrasca moderata

Esaurita la pioggia restano vento e temperature basse

In foto: repertorio
repertorio
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Mer 1 Ott 2025 12:27 ~ ultimo agg. 16:58
Si sono esaurite in mattinata le precipitazioni portate dalla precipitazione che martedì sera ha portato a un brusco cambiamento meteo sul riminese. Per la giornata di martedì la Protezione Civile ha emanato un'allerta per vento gialla (il livello più basso) che interessa la provincia di Rimini. L'ingresso di aria fredda da est porta a un calo delle temperature che per qualche giorno resteranno di diversi gradi sotto le medie stagionali. 

Per la giornata di giovedì 2 ottobre sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 km/h) da nord-est, con possibili temporanei rinforzi, sul settore costiero e sull'Appennino orientale. Pur con valori sotto le soglie di riferimento, per effetto dell'incremento del moto ondoso sotto costa, non si escludono localizzati fenomeni di erosione dei litorali ed interessamento delle spiagge.

Le previsioni di Arpae.

