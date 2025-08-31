Suggestivo corteo per la Festa della Madonna del Mare di Cattolica

In centinaia, tra cittadini e turisti, hanno partecipato sabato sera alla Festa della Madonna del Mare di Cattolica. Il corteo, guidato dal vescovo di Rimini Monsignor Nicolò Anselmi insieme con don Andrea Scognamiglio di San Pio V e i sacerdoti delle altre parrocchie di Cattolica, la Sindaca Franca Foronchi, rappresentanti della giunta, e tutte le autorità civili e militari, ha preso il via dalla parrocchia di San Pio V e dopo aver attraversato una suggestiva via del Porto, rischiarata dai lumini posizionati ai lati della strada, ha raggiunto la darsena dove ad accogliere la processione c’erano tantissime persone e i musicisti dell’ensemble La Canta.

Sulle note delle musiche tradizionali dei marinai, la statua della Madonna è stata imbarcata sul San Lazzaro III, seguita dalla motonave Queen Elisebeth con le autorità. Una volta al largo, è stata lanciata la corona di fiori per commemorare i marinai caduti in mare. Al rientro la Statua è stata posizionata sull’altare allestito sulla banchina dove è stata celebrata la messa. “Anche quest’anno la Festa della Madonna del Mare è stato un momento davvero unico di fede, tradizione e cuore – spiega la Sindaca Franca Foronchi –. C’è stata una partecipazione profonda e toccante. È sempre molto bello vedere come nelle occasioni importanti la nostra comunità sappia stringersi e camminare insieme per mantenere vivi valori fondamentali che sono alla base dell’identità della nostra città e del nostro territorio”.