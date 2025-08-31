70enne rovina a terra mentre fa down hill a Talamello. Soccorso in zona impervia

Non è stato semplice soccorrere il 70enne che nella mattinata di domenica è caduto mentre faceva down hill sul monte Pincio, a Talamello. In discesa l'uomo ha perso il controllo della bici e nella rovinosa caduta ha riportato sospetti politraumi che gli hanno interessato il femore e il bacino. Gli amici hanno prontamente chiamato i soccorsi e sul posto è giunta una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna dalla Stazione Monte Falco e l'elisoccorso decollato da Ravenna. In particolare i tecnici della monte Falco sono riusciti ad arrivare con il mezzo fuoristrada a circa 500 metri dal luogo dell'incidente, per poi proseguire a piedi ed iniziando ad operare per rendere più agibili le operazioni di recupero da parte dell'elisoccorso. L’uomo, infatti, si trovava in una zona particolarmente impervia, lungo una pista circondata da fitta vegetazione e attraversata da cavi dell’alta tensione. I soccorritori da terra hanno quindi provveduto a creare un varco tra le fronde per consentire all’equipe tecnico-sanitaria di EliRavenna di procedere con le operazioni di recupero tramite verricello, in sicurezza. Una volta stabilizzato, l’infortunato è stato elitrasportato al Trauma Center di Cesena in codice di media gravità.