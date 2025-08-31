  
Indietro
menu
menu

18 eventi estivi

Lo Space chiude la stagione. Sulla musica troppo alta: "rispettati i limiti"

In foto: lo Space di Riccione
lo Space di Riccione
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Dom 31 Ago 2025 11:09 ~ ultimo agg. 11:23
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Si è chiusa con l’esibizione del duo ucraino degli Artbat, la stagione estiva di Space Riccione. Il bilancio fatto dal direttore artistico Fabrizio De Meis parla di circa 100.000 presenze totali nei 18 eventi realizzati per un locale che gli artisti internazionali vedono sempre più come luogo dove accrescere la propria popolarità. La programmazione dei concerti del Versus Festival ha consolidato l’idea di location “da grande evento”.

Dal punto di vista dell'ordine pubblico e della viabilità non si sono registrate particolari problematiche, grazie alla collaborazione con il Comune e le Forze dell’Ordine.

Nota dolente più volte segnalata da residenti che abitano in collina e non solo l'inquinamento acustico. "A proposito di questo ultimo aspetto, il recente sforamento (di 3Db) registrato in uno degli ultimi weekend e prontamente segnalato ai responsabili di Space appare più come una oscillazione del tutto normale della emissione sonora, che è stata costantemente monitorata e ben al disotto dei limiti di legge, in totale controtendenza rispetto al passato".

Siamo davvero orgogliosi del lavoro svolto” dichiara Fabrizio De Meis, Direttore Artistico e creatore di Space Riccione “I risultati ottenuti sono soddisfacenti da ogni punto di vista. Vorrei ringraziare pubblicamente la Proprietà che continua a dimostrarci totale fiducia e tutto lo Staff”. 
Una impresa impegnativa come la nostra” continua De Meis “necessita di tempo per trovare la strada giusta, ma tutto lascia credere che siamo riusciti a bruciare le tappe, arrivando alla fine del secondo anno potendo considerare definitivamente chiusa la fase di startup. Lo scorso anno puntavamo al posizionamento medio-alto, anche al costo di investire cifre superiori al dovuto. In questo invece abbiamo affinato il nostro prodotto, mantenendo lo stesso livello artistico. Il pubblico ha risposto alla grande, sia quello dei “clubbers”, sia quello più esigente e alto spendente. Siamo già pronti per una definitiva consacrazione nel 2026

 Il programma della prossima stagione sarà presentato già nelle prossime settimane.

Altre notizie
@Giorgio Salvatori
al bagno tiki

Ultimo appuntamento con La Cultura nello Sport che dà l'arrivederci al 2026
di Redazione
il pellegrinaggio sullo orme di Santo Marino
da Rimini al Monte Titano

Un pellegrinaggio di Pace e Speranza che unisce due diocesi
di Redazione
VIDEO
Michele Bravi
alle 21,30

Michele Bravi per la chiusura di RIM all'Arena Francesca da Rimini
di Redazione
A tavola coi nonni
Rassegna 'Esco in scarana'

A tavola coi nonni. Piero Meldini racconta 'l'avventurosa storia della piada'
di Redazione
le filastrocche
Cultura itinerante

VivaStrocche: la poesia donata ai passanti nelle sere d’estate in Riviera
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO