Lo Space chiude la stagione. Sulla musica troppo alta: "rispettati i limiti"

Si è chiusa con l’esibizione del duo ucraino degli Artbat, la stagione estiva di Space Riccione. Il bilancio fatto dal direttore artistico Fabrizio De Meis parla di circa 100.000 presenze totali nei 18 eventi realizzati per un locale che gli artisti internazionali vedono sempre più come luogo dove accrescere la propria popolarità. La programmazione dei concerti del Versus Festival ha consolidato l’idea di location “da grande evento”.

Dal punto di vista dell'ordine pubblico e della viabilità non si sono registrate particolari problematiche, grazie alla collaborazione con il Comune e le Forze dell’Ordine.

Nota dolente più volte segnalata da residenti che abitano in collina e non solo l'inquinamento acustico. "A proposito di questo ultimo aspetto, il recente sforamento (di 3Db) registrato in uno degli ultimi weekend e prontamente segnalato ai responsabili di Space appare più come una oscillazione del tutto normale della emissione sonora, che è stata costantemente monitorata e ben al disotto dei limiti di legge, in totale controtendenza rispetto al passato".

“Siamo davvero orgogliosi del lavoro svolto” dichiara Fabrizio De Meis, Direttore Artistico e creatore di Space Riccione “I risultati ottenuti sono soddisfacenti da ogni punto di vista. Vorrei ringraziare pubblicamente la Proprietà che continua a dimostrarci totale fiducia e tutto lo Staff”.

“Una impresa impegnativa come la nostra” continua De Meis “necessita di tempo per trovare la strada giusta, ma tutto lascia credere che siamo riusciti a bruciare le tappe, arrivando alla fine del secondo anno potendo considerare definitivamente chiusa la fase di startup. Lo scorso anno puntavamo al posizionamento medio-alto, anche al costo di investire cifre superiori al dovuto. In questo invece abbiamo affinato il nostro prodotto, mantenendo lo stesso livello artistico. Il pubblico ha risposto alla grande, sia quello dei “clubbers”, sia quello più esigente e alto spendente. Siamo già pronti per una definitiva consacrazione nel 2026”

Il programma della prossima stagione sarà presentato già nelle prossime settimane.