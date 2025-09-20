Subito dopo il parto della compagna, pretende attenzioni sessuali: indagato

La sua compagna aveva partorito da pochi minuti e lui avrebbe preteso attenzioni sessuali che la donna si sarebbe rifiutata di dargli: "Allora porto via il bambino e non te lo faccio più vedere", sarebbe stata la minaccia rivoltale dall'uomo, un 35enne originario di Milano, indagato per maltrattamenti in famiglia.

Tra i numerosi episodi contestati all'uomo dalla Squadra Mobile di Rimini, dal luglio 2024 ad oggi, figurano anche minacce di morte rivolte sia alla compagna che al neonato, presunti intenti suicidari, aggressioni con tanto di pugni e schiaffi, calci alle porte dell'abitazione e danneggiamenti vari. Nel gennaio di quest'anno, davanti al tentativo della donna di allertare le forze dell'ordine, il 35enne milanese prima l'avrebbe minacciata di portarle via il bambino, poi avrebbe preteso di consumare un rapporto sessuale con lei, che si sarebbe concessa solo per paura della sue reazioni violente.

Al termine delle indagini, coordinate dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi, per il 35enne (difeso dall'avvocato Andrea Cappelli del foro di Rimini) è scattata la richiesta di rinvio a giudizio. L'udienza preliminare è stata fissata davanti al gup di Rimini, Raffaele Deflorio, il 22 gennaio 2026.