ricambio generazionale

E' un giovane attivista il nuovo rappresentante del Movimento 5 Stelle riminese

In foto: Movimento 5 Stelle Rimini
Movimento 5 Stelle Rimini
di Redazione   
Sab 20 Set 2025 17:44 ~ ultimo agg. 17:51
Ascolta l'audio
Il Movimento 5 Stelle di Rimini ha rinnovato il proprio rappresentante territoriale, eleggendo con le votazioni degli iscritti  Danilo Montanari, giovane attivista e già referente dei Giovani M5S del Gruppo Territoriale di Rimini.

"La sua elezione rappresenta un segnale di rinnovamento e continuità insieme: la conferma che nuove energie e nuove generazioni si mettono a disposizione per rafforzare la presenza del Movimento sul territorio", commenta il coordinatore regionale Gabriele Lanzi.

"Un ringraziamento doveroso va a Sonia Casadei, rappresentante uscente, che in questi anni ha rappresentato un punto di riferimento costante, assicurando al gruppo coesione e operatività anche nei momenti di maggiore difficoltà. Pur lasciando l’incarico, Sonia ha ribadito che continuerà a dare il proprio contributo, mettendo a disposizione esperienza e passione".

"La partecipazione degli attivisti e il ricambio generazionale - prosegue Lanzi - sono un patrimonio prezioso che dobbiamo continuare a valorizzare. La serata di ieri conferma che Rimini ha ancora tanta energia da esprimere e che con il lavoro comune il Movimento può rafforzarsi e crescere".

Il senatore e coordinatore regionale Marco Croatti, impegnato a bordo della nave Morgana della Global Sumud Flottilla, ha inviato un messaggio in cui ha espresso soddisfazione per l’elezione di Danilo Montanari, ribadendo che "il lavoro sul territorio e il radicamento dei Gruppi Territoriali sono strumenti fondamentali per la crescita del Movimento".

