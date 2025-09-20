Lunedì sciopero di USB Lavoro Privato per la Palestina. Possibili disagi

Lunedì 22 settembre è in programma uno sciopero nazionale promosso dal sindacato USB Lavoro privato per la situazione di Gaza. Nel trasporto pubblico saranno garantite le fasce del trasporto scolastico: per il bacino di Rimini, gli orari 6-9 e 13-16; la sanità pubblica garantirà i servizi essenziali e le prestazioni indispensabili non dilazionabili. Le motivazioni dello sciopero sono il sostegno alla Palestina e la richiesta di dirottare i finanziamenti per le armi a lavoro e sociale. A Rimini ci sarà un corteo con partenza alle 9 all'Arco d'Augusto.