  
Indietro
menu
menu

Corteo anche a Rimini

Lunedì sciopero di USB Lavoro Privato per la Palestina. Possibili disagi

In foto: dal manifesto dello sciopero
dal manifesto dello sciopero
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Sab 20 Set 2025 17:19 ~ ultimo agg. 17:43
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Lunedì 22 settembre è in programma uno sciopero nazionale promosso dal sindacato USB Lavoro privato per la situazione di Gaza. Nel trasporto pubblico saranno garantite le fasce del trasporto scolastico: per il bacino di Rimini, gli orari 6-9 e 13-16; la sanità pubblica garantirà i servizi essenziali e le prestazioni indispensabili non dilazionabili. Le motivazioni dello sciopero sono il sostegno alla Palestina e la richiesta di dirottare i finanziamenti per le armi a lavoro e sociale. A Rimini ci sarà un corteo con partenza alle 9 all'Arco d'Augusto.

Altre notizie
la cerimonia
la cerimonia a Rimini

Giornata degli internati nei campi di concentramento. La consegna delle Medaglie
di Redazione
il comandante Terzi
già comandante a Rimini

Il colonnello Aldo Terzi è il nuovo comandante regionali dei Carabinieri Foestal
di Redazione
i veicoli del corteo
'La linea gialla'

Tappa a Coriano per la rievocazione storica dei corpi militari del 1944
di Redazione
FOTO
da Arianna Lanci
ricevuto pubblichiamo

Il colombaccio sui rami secchi. Lettera da via Ciceruacchio 'per non dimenticare
di Redazione
un rendering
interventi in viale Bellini

Riqualificazione ambientale Rio Melo al via a Riccione. Le modifiche al traffico
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO