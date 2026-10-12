Rimini festeggia i cento anni della maestra Valeria Bernardi

Grande festa questa mattina alla Casa Residenza Anziani “La Meridiana 3” di Miramare per i 100 anni della signora Valeria Tiziana Maria Bernardi. Presente il Sindaco Jamil Sadegholvaad, che ha portato alla festeggiata gli auguri e l'affetto di tutta la città. Accanto a lui, la direttrice generale della Cooperativa Sociale Il Cigno, Annagrazia Giannini.

Nata a Rimini il 12 ottobre 1926, figlia unica di un impiegato di una società elettrica e di una casalinga, la signora Valeria ha saputo trasformare i momenti di solitudine della sua infanzia in una grande forza d'animo e in un profondo amore per la vita.

La sua è una storia vissuta all'insegna della passione per l'insegnamento, intrapreso per la prima volta a soli 17 anni e mezzo, in pieno periodo di guerra, dopo il diploma conseguito presso le “Maestre Pie”. Il suo percorso formativo ed educativo è iniziato a Passano (Coriano), dove dividendosi tra la quarta e la prima elementare ha maturato 40 anni di carriera scolastica. Tra concorsi e gli studi universitari a Urbino, la signora Valeria è poi diventata un punto di riferimento per la scuola “Montessori” di Rimini.

All'età di 26 anni ha sposato l'amore della sua vita, Matteo, con il quale ha condiviso una vita ricca di passioni, dal ballo (in particolare il valzer) ai viaggi in tutto il mondo. Dalla loro unione sono nati quattro figli – Cinzia, Rodolfo, Guido e Guja – e oggi la famiglia conta anche una nipote, Caterina. Oltre all'insegnamento, Valeria si è distinta nel canto solista in rappresentazioni teatrali a Novafeltria e, una volta pensionata, si è dedicata con amore all'arte della cucina.

Oggi, accolta e festeggiata dall'abbraccio della sua famiglia e di tutta la comunità della Casa Residenza Anziani La Meridiana 3, la maestra Valeria guarda al traguardo dei 100 anni con gratitudine e serenità, ricordando di essere stata "molto fortunata, soprattutto in amore".

"Per la nostra Cooperativa, i compleanni non sono semplici ricorrenze, ma momenti fondamentali di festa, condivisione e socializzazione da vivere insieme agli ospiti, alle famiglie e a tutto il personale della struttura – ha sottolineato la direttrice Generale della Cooperativa Sociale Il Cigno, Annagrazia Giannini - È stato un grande onore e una gioia immensa incontrare la Signora Valeria in un'occasione così speciale, ed è stato particolarmente emozionante assistere all'incontro con una sua ex allieva di quando era insegnante, a testimonianza dell'impronta profonda e dell'affetto che la maestra Valeria ha saputo lasciare nel cuore dei suoi studenti e della nostra comunità".