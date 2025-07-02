  
PER I 4 PARCHI DIVERTIMENTO

Strumenti e formazione nel nuovo accordo tra Husqvarna e Costa Edutainment

In foto: Costa Eduteinment
Costa Eduteinment
L'azienda Husqvarna ha messo a disposizione dei quattro parchi del gruppo Costa Edutainment (Romagna Oltremare, Acquario di Cattolica, Italia in Miniatura e Aquafan) soluzioni smart e professionali per la manutenzione delle aree verdi, come i robot tagliaerba Automower® oltre che un parco macchine a batteria per la manutenzione delle altre aree verdi. L’iniziativa, sottoscritta con un accordo quinquennale, nasce dalla volontà di Costa Edutainment, di trovare un partner affidabile, attento alla sostenibilità e all’innovazione.   individuato proprio in Husqvarna di cui lo staff tecnico dei parchi già da tempo conosce e utilizza le macchine.

“Crediamo che il rispetto per l’ambiente parta dalla conoscenza e dalla consapevolezza - dichiara Massimo Bertolo, Sales Manager di Husqvarna - Per questo siamo orgogliosi di affiancare Costa Edutainment in un progetto che unisce tecnologia, educazione e tutela del verde. Inoltre, il fatto che questa partnership sia nata dall’esperienza diretta del prodotto da parte dello staff di Costa Edutainment è per noi fonte di ancor più grande soddisfazione. “

“Siamo felici di poter contare su Husqvarna per la cura del verde dei nostri parchi in Romagna – dichiara Patrizia Leardini Direttore Operativo del gruppo Costa Edutainment –. Il verde è parte integrante dell’esperienza piacevole di visita che offriamo ai nostri clienti ed è uno strumento attraverso il quale portiamo avanti un nostro impegno per la tutela ambientale e messaggi di sensibilizzazione che rivolgiamo a tutti i nostri visitatori affinché diventino attori in prima linea nella difesa dell’ambiente”.

Oltre a fornire le attrezzature, Husqvarna garantirà ai quattro Parchi romagnoli un’adeguata formazione dello staff, per massimizzare l’efficienza nell’utilizzo del prodotto, oltre a un servizio di assistenza tecnica continuativo per tutta la durata dell’accordo.

 

