Colpo alla gioielleria Zucchi di viale Gramsci a Riccione. Bottino ingente

Colpo alla gioielleria Zucchi di viale Gramsci a Riccione, a due passi da viale Ceccarini. Attorno alle 3,30 della notte tra martedì e mercoledì tre persone con il volto travisato da passamontagna hanno forzato con degli arnesi da scasso la porta blindata del negozio e sono entrati con dei borsoni neri che hanno riempito con tutti i gioieilli che sono riusciti ad arraffare in pochi istanti, per poi darsi ad una veloce fuga a piedi. Subito dopo l'effrazione è scattato l'allarme, collegato con le forze dell'ordine, e nel giro di pochi minuti due pattuglie di carabinieri sono arrivate sul posto. Ma il colpo è stato fulmineo e dei malviventi, sicuramente dei professionisti, non c'era più traccia.

In zona, al momento, non sono state trovate auto che potrebbero essere state usate dai ladri per arrivare nei pressi della gioielleria, che è situata a una trentina di metri dai pilomat. Un deterrente che li avrebbe indotti a non utilizzare mezzi. Gli investigatori dell'Arma hanno acquisito le immagini del negozio, dove si vedono i tre che rubano una gran quantità di monili: si stima, ma le verifiche sono ancora in corso, un bottino di alcune decine di migliaia di euro, almeno 50mila. I carabinieri hanno anche acquisito le immagini delle telecamere cittadine che si trovano nella zona.