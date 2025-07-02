Nella borsa cosmetici rubati e metadone. Fermata una 36enne

La Polizia Locale di Rimini ha arrestato una 36enne con l'accusa di furto aggravato e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento è avvenuto in zona mare, durante un controllo da parte del personale della sezione giudiziaria. Gli agenti hanno accertato il furto di alcuni prodotti cosmetici e, nel corso delle verifiche, hanno rinvenuto nella borsa della donna del metadone privo di prescrizione medica e senza le etichettature previste dalla normativa. La donna è stata tratta in arresto in attesa del giudizio per direttissima.