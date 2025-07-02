La Società de Borg si rinnova: tutti gli eventi estivi

La storica associazione La Società de Borg aps ha recentemente rinnovato il Consiglio Direttivo e scelto di affiliarsi ad UNPLI Unione Nazionale Pro Loco Italia. Alla presidenza è stato confermato Stefano Tonini (in carica dal 2013) e come vice Roberta Paganelli; consiglieri Maurizio Arlotti, Cristiana Fabbri, Alberto Corbari, Matteo Carlo Benassi, Pietro Ughi.

L’estate è partita nei migliori dei modi, con il successo della terza edizione di White Scartoz, la cena in bianco ai piedi del Ponte di Tiberio che sabato scorso ha coinvolto oltre 250 persone. Quest’anno torna l’atteso appuntamento del Tiberio Cinepicnic, dal 13 al 17 agosto 2025: cinque serate di grande cinema gratuito nel parco XXV Aprile (zona ponte di Tiberio) con l’originale formula del picnic sul prato ai piedi del mega schermo e lo stand gastronomico animato dai volontari della Società de Borg.

Settembre ospiterà un nuovo evento, in corso di definizione, che si svolgerà nel porto antico, in collaborazione con ATUSS “Boulevard Blu” ed il progetto “Atlante delle rive” ideato da Marco Paolini. Tutti gli eventi di questa estate saranno finalizzati a rifinanziare il progetto AmarCor – Defibrillatori nel Borgo – che dal 2018 ha permesso l’installazione e messa disposizione del pubblico di due defibrillatori (zona Conad e Farmacia Versari). Per l’edizione 2025 sono previsti nuovi corsi informativi gratuiti per cittadini ed operatori economici per l’uso dei dispositivi DAE, in collaborazione con “Centro per il diritto del malato ODV Natale Bolognesi”.

