Allegre Note go to China. Al Granturismo concerto preparatorio alla tournée

Dopo aver calcato i palcoscenici di tutta Italia e di numerosi paesi europei, Le Allegre Note si preparano a un nuovo, importante traguardo internazionale. Martedì 8 luglio, alle 21:15, la Sala Granturismo (piazzale Ceccarini, 11) ospiterà “Allegre Note go to China”, il concerto preparatorio per il prossimo tour in Cina: un evento che anticipa l’ambiziosa tournée che porterà i giovani coristi a esibirsi in otto città della Repubblica Popolare Cinese, dal 28 luglio all’11 agosto.

“Le Allegre Note rappresentano un’eccellenza culturale della nostra città – osserva la vicesindaca e assessora alla Cultura Sandra Villa -. Dal 2000, anno in cui il coro è nato da una formazione di alunni dell’allora terzo Circolo didattico, abbiamo assistito alla crescita costante di un progetto che ha saputo costruire e diffondere la cultura corale sul nostro territorio, conquistando nel tempo un ruolo di rilievo nel panorama musicale nazionale ed europeo e facendo conoscere il nome di Riccione nel mondo. La prestigiosa tournée internazionale in Cina è per noi motivo di grande orgoglio, un traguardo significativo che conferma l’impegno, la dedizione e la passione che animano questo coro da 25 anni. Il concerto dell’8 luglio sarà non solo un momento musicale di altissima qualità, ma anche l’occasione per la città di salutare questi giovani talenti prima della loro importante esperienza all’estero”.

Il programma del concerto al Palazzo del Turismo è diviso in due parti e si presenta come un affascinante viaggio musicale attraverso culture e continenti: “Music from the world” con musiche provenienti da Europa, Americhe e Australia, e “A taste of Italy”, un viaggio musicale nel nostro paese partendo dal latino, con un’attenzione particolare alla ricchezza della tradizione italiana, dal Medioevo fino ai giorni nostri. Il repertorio abbraccia una vasta gamma di generi, dall’opera lirica alla musica pop, includendo composizioni classiche e brani della tradizione popolare.

Dopo le prime tappe nelle metropoli di Pechino e Shanghai, il tour cinese proseguirà in alcuni tra i più prestigiosi teatri delle città di Shijiazhuang, Yantai, Qingdao, Nanchang, Dalian, Mudanjiang e Changchun. “La tournée nella Repubblica Popolare Cinese rappresenta un’esperienza di straordinaria rilevanza, oltre a essere il coronamento e il riconoscimento concreto dell’impegno e della dedizione dei giovani coristi e delle loro famiglie, che da anni contribuiscono con passione alla crescita di un progetto educativo e artistico, oggi riconosciuto a livello nazionale e apprezzato anche oltre confine – osserva il Maestro Fabio Pecci -. Per i partecipanti sarà un’occasione unica di arricchimento personale e culturale: sedici giorni di immersione nella vita quotidiana e nelle tradizioni di un Paese distante geograficamente, ma fortemente interessato al dialogo culturale con il nostro paese”. La formazione in partenza per la Cina sarà accompagnata al pianoforte da Ilaria Cavalca e al flauto da Alice Foschi, sotto la direzione del Maestro Fabio Pecci.