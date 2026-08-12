Stazione di Rimini. Il Ministero valuta miglioramenti per soggetti fragili

Il ministero dei Trasporti apre ad un confronto con le ferrovie per valutare miglioramenti alla seconda tranche del restyling della stazione di Rimini, "con particolare attenzione all'accessibilità ai binari per persone con disabilità e soggetti fragili". È quanto emerge dalla risposta del ministro Matteo Salvini all'interrogazione parlamentare presentata dalla deputata Rosaria Tassinari, dedicata in particolare al nuovo sottopasso. "Accolgo con soddisfazione la disponibilità espressa dal ministero ad aprire un confronto strutturato con Rfi e con le società del Gruppo Ferrovie dello Stato", dichiara Tassinari. "È il risultato che volevamo ottenere: portare all'attenzione del Governo una questione concreta che riguarda il diritto alla mobilità delle persone con disabilità, ma anche le esigenze di cittadini, pendolari e dei tanti turisti che ogni anno utilizzano la stazione di Rimini". Intanto i lavori procedono: il sottopasso Principe Amedeo sarà reso pienamente accessibile entro marzo 2027, mentre nel sottopasso centrale sono previsti nuovi collegamenti verticali con scale mobili e ascensori. La conclusione degli interventi è prevista entro il 2028. "Ora- conclude Tassinari- l'obiettivo è trasformare questa disponibilità in un confronto operativo. Continuerò a seguire la vicenda affinché la riqualificazione della stazione di Rimini sia un'occasione per costruire una mobilità sempre più accessibile e inclusiva".