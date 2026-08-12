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Giovane ferito

Armato di cocci di bottiglia deruba una coppia sul lungomare. Arrestato

In foto: una Volante della Polizia
una Volante della Polizia
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Redazione
   
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Rapina aggravata e lesioni aggravate. Sono queste le accuse che hanno portato all'arresto di un giovane di nazionalità marocchina che poco prima delle 5 del mattino di martedì ha preso di mira una ragazza in compagnia di un amico sul lungomare Murri a Rimini. Il giovane si è avvicinato alla coppia e ha strappato il cellulare dalle mani del ragazzo per poi impossessarsi del monopattino elettrico. Nel tentativo di recuperare il telefono, la vittima è stata ferita all'avambraccio e alla mano destra con un coccio di bottiglia
I poliziotti delle Volanti, giunti sul posto dopo l'allarme alla Sala Operativa, grazie alla localizzazione del telefono e alla descrizione fornita dalla coppia sono riusciti a trovare l'aggressore poco distante. Aveva ancora con se lo smartphone rubato, il monopattino elettrico e anche i frammenti di vetro utilizzati per ferire il giovane. I successivi accertamenti hanno fatto emergere a suo carico precedenti di polizia e giudiziari contro il patrimonio. Lo straniero è stato arrestato e accompagnato al carcere dei Casetti. Restituita la refurtiva recuperata.

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