Controlli sul Metromare. Due giovanissimi turisti sorpresi con un kg di droga

Due giovani turisti, uno di 19 anni e un minorenne di 17, sono stati arrestati martedì sera dalla Polizia Locale di Rimini, impegnata con i militari dell'operazione Strade Sicure nel controllo delle fermate del Metromare. Gli agenti in borghese avevano intensificato la vigilanza dopo diverse segnalazioni giunte dal personale del Tram. Il controllo è scattato in piazzale Cesare Battisti, poco dopo le 21, quando un gruppo di ragazzi sceso dal Metromare al capolinea in stazione ha attirato l'attenzione degli agenti accendendosi uno spinello. Fermato per l'identificazione, il 19enne ha tentato di disfarsi di alcuni involucri gettandoli in una grata, senza riuscirci. Gli agenti ne hanno recuperati sette per un peso complessivo di quasi 13 grammi di hashish. Ma il "grosso" era in hotel. Nella stanza dove il giovane alloggiava con gli amici era infatti nascosto quasi un kg di droga: nello zaino del 19enne, consegnato spontaneamente, c'erano 140 grammi di hashish e oltre 30 di marijuana, oltre a materiale per il confezionamento e il taglio delle dosi, due bilancini di precisione e 370 euro ritenuti provento dello spaccio. In un secondo zaino, di proprietà del 17enne, c'erano invece 585 grammi di hashish in sei panetti e oltre 255 grammi di marijuana. Un altro giovane del gruppo è stato trovato con una piccola quantità di hashish per uso personale ed è stato segnalato alla Prefettura competente.

Il maggiorenne è finito in mattinata davanti al Giudice del Tribunale di Rimini con il rito direttissimo, mentre il minorenne, come disposto dal Sostituto Procuratore del Tribunale per i minorenni di Bologna, è stato condotto al Centro di Prima Accoglienza per i minorenni di Bologna.