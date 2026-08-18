Cerca di introdursi in casa della mamma nonostante il divieto di avvicinamento

Il decreto di allontanamento che grava su di lui avrebbe dovuto impedirgli di avvicinarsi alla madre che da tempo subisce le sue violenze, ma purtroppo anche questa misura non è stata sufficiente e si è reso necessario l'arresto. L'uomo è stato fermato, nella giornata di lunedì attorno alle 17, dagli agenti di una volante inviata a Bellariva, dopo la segnalazione di una signora anziana che riferiva che il figlio, gravato dal provvedimento con contestuale divieto di avvicinamento, si era introdotto all’interno del condominio dove la donna vive.

Il giovane, già ben noto alle forze dell'ordine per gli atteggiamenti violenti e reiterati che faceva subire alla mamma, ha scavalcato il muretto di recinzione introducendosi nel giardino dell’abitazione e ha provato ad aprire il portone d’ingresso del palazzo, senza però riuscirci grazie al recente cambio di serratura. Non pago di è diretto al garage per entrare nel palazzo passano dalla porta taglia fuoco. Movimenti che hanno impaurito la donna, che da tempo vive in uno stato di grande ansia, e l'hanno portata a chiamare il numero di emergenza. Quando i poliziotti sono arrivati l'uomo era ancora nel garage. E' stato accompagnato in Questura e gli accertamenti hanno fatto emergere tanti interventi da parte della Polizia per litigi in famiglia ed anche con i vicini di casa. In attesa del giudizio per direttissima è stato trattenuto nei locali di sicurezza.