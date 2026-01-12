  
Presente la Regione

Stabilimento Aeffe, il presidio a San Giovanni in M. contro i 221 esuberi

la sede Aeffe (Google Maps)
di Redazione   
Lun 12 Gen 2026 12:18 ~ ultimo agg. 12:26
Tempo di lettura 1 min
Un presidio davanti allo stabilimento di San Giovanni in Marignano per i lavoratori e le lavoratrici Aeffe, preoccupati per la crisi dell’azienda e per il loro futuro. Sono infatti 221 i posti di lavoro a rischio (compresa la sede di Milano), che si aggiungono ai 150 esuberi già avvenuti dal 2025 ad oggi nel comparto moda in tutta la Regione. 
Presenti alla mobilitazione anche l’assessore regionale al lavoro Giovanni Paglia e i consiglieri Lorenzo Casadei ed Emma Petitti del Pd. “Una crisi (ndr. quella del comparto moda) che colpisce in modo particolare l’occupazione femminile – evidenzia quest’ultima -, perché la maggioranza di questi posti di lavoro è occupata da donne”.
Gli esponenti politici hanno ribadito la vicinanza dell’Ente e ricordato che l’Emilia-Romagna è pronta ad attivarsi già da domani, aprendo un tavolo di crisi con il territorio per sostenere le richieste dei lavoratori e tutelare l’occupazione.

