Area camper a Santarcangelo, in due mesi ospitati 642 camper

642 camper in due mesi, sono i numeri dell’attività dell’area Camper di Santarcangelo con la nuova gestione della società Zeinta srls di Rimini. Complici anche la Fiera di San Martino e le festività natalizie, dal 4 novembre al 6 gennaio sono stati infatti molti i camper che hanno stazionato all’area di via della Resistenza. Di questi, la maggior parte provenivano dall’Italia (512) mentre i restanti da Germania (42), Austria, Olanda, Svizzera, Francia, Polonia e Inghilterra e Belgio, per un totale di 1.340 presone presenti nell’area negli ultimi due mesi.

Aumenta anche la media del pernottamento, che passa da 1,2 giorni all’inizio del mese di novembre per arrivare a 2,5 giorni a gennaio, così come salgono le valutazioni positive su Google, dove si passa da una media di 2,80 a 3,9 stelle.

Gli utenti dell’area camper hanno particolarmente apprezzato le attività messe a disposizione dai gestori in collaborazione con la Pro loco e altre realtà del territorio: 186 persone hanno partecipato alle visite guidate alle grotte e al centro storico della città, mentre in 64 hanno seguito il corso di piadina realizzato dalla Collina dei Poeti. Dieci, infine, le osterie e i ristoranti che hanno accolto i camperisti.

Con 17 piazzole distribuite su una superficie complessiva di 2.110 metri quadrati dotata di servizi igienici, allacciamenti elettrici, acqua potabile, scarico acque nere e grigie, videosorveglianza e cassa automatica, l’area SantarCamper rappresenta un servizio strategico nella proposta turistica cittadina, con un’appetibilità consolidata per i visitatori nazionali e internazionali.

Per informazioni e prenotazioni: SantarCamper by Park Village 392/6677774 (Marzia Magno).