In 15 anni dimezzate le nascite. A Riccione il Piombino apre ai bimbi del nido

il calo demografico spinge a rivedere i servizi per l'infanzia. A Riccione, nel prossimo anno scolastico, la scuola dell’infanzia comunale “Piombino” diventerà, in via sperimentale, un Polo per l’infanzia 0-6 anni. La scelta nasce dalla volontà dell’amministrazione di rispondere al calo demografico, trasformando una criticità in un’opportunità di innovazione dei servizi educativi per la prima infanzia. A Riccione il numero dei nati è passato dai 338 del 2009 ai 138 del 2025, con una riduzione superiore al 50%. Il Piombino ha spazi e caratteristiche che lo rendono idoneo ad accogliere i bambini sia di età di nido e di scuola dell’infanzia.

“L’individuazione della scuola dell’infanzia Piombino come sede sperimentale del Polo per l’infanzia 0-6 rappresenta una scelta di responsabilità e visione per il futuro dei servizi educativi della nostra città – dichiara la vicesindaca e assessora alle Politiche per la scuola, Sandra Villa – .Abbiamo infatti deciso di investire sulla qualità e sull’innovazione, ripensando l’organizzazione dell’offerta educativa in un’ottica di continuità e integrazione. In questa direzione, per rispondere ai possibili quesiti delle famiglie sulle iscrizioni e condividere l'offerta formativa e il modello pedagogico e organizzativo delle scuole dell'infanzia abbiamo organizzato questa settimana due incontri formativi. Una doppia occasione quindi per toccare ogni possibile quesito relativo alle prossime iscrizioni scolastiche”.

Gli incontri formativi, che precederanno gli Open Day veri e propri, si terranno giovedì 15 gennaio e venerdì 16 gennaio, dalle 14:30 alle 15:30, in presenza presso la sala riunioni del Settore Servizi alla Persona in Via Flaminia 41 o in modalità online.

Contestualmente il bando per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali sarà aperto dal 19 gennaio al 16 febbraio 2026 in allineamento con le iscrizioni alle scuole dell'infanzia statali e alle scuole di ogni ordine e grado. Per tutte le scuole dell’infanzia comunali, l’attivazione della sezione dei piccoli e la relativa organizzazione avverranno in base al numero delle domande pervenute. Potranno presentare domanda tutte le famiglie con bambini in età 3-5 anni.