in sella ad un cavallo

Nel giardino del Grand Hotel arriva la Befana della Polizia

In foto: All’evento hanno partecipato anche i cavalli della Polizia di Stato
All’evento hanno partecipato anche i cavalli della Polizia di Stato
Dom 4 Gen 2026 12:05 ~ ultimo agg. 12:13
Martedì 6 gennaio, alle 15:30, arriverà a Rimini la Befana della Polizia di Stato. Nel parco dal Grand Hotel ci sarnno giochi, intrattenimenti, musica, animazione e spettacolo di magia dedicati ai figli dei poliziotti della Provincia di Rimini che, insieme ai genitori ed ai loro amici, saranno graditi ospiti. La Befana arriverà a cavallo della sua scopa, scortata da due Poliziotti, con un sacco pieno di calze che donerà ai bambini presenti, per poi volare verso altre destinazioni attesa da altri bambini.
Il Questore della Provincia di Rimini dottor Ivo Morelli, il Vicario dottor Paolo Pizzimenti ed il Cappellano della Polizia di Stato Padre Paolo Carlin, infatti, hanno voluto mantenere il tradizionale appuntamento per la Polizia di Stato di festeggiare l’Epifania, assieme a tutti i dipendenti e alle loro famiglie. L’evento è occasione per stare insieme a tutto il personale in servizio alla Questura di Rimini e negli Uffici di Specialità della Polizia di Stato presenti sul territorio della provincia. Parteciperà l’ Associazione Nazionale Polizia di Stato (ANPS) con i loro cavalli ed i cani dedicati al soccorso e ci sarà anche una piccola merenda per i bambini.

