organizzato da Migrantes

Sport e fratellanza. A Bellariva un torneo di calcio coi migranti

In foto: il torneo
il torneo
di Redazione   
Dom 27 Lug 2025 19:07 ~ ultimo agg. 5 Ago 04:46
https://www.icaroplay.it/programmi/sport-e-fratellanza-a-bellariva-un-torneo-di-calcio-per-migranti/

Si è disputato a Bellariva un torneo di calcio a 11 organizzato dalla Migrantes della Diocesi di Rimini. In campo, per una giornata di sport e fratellanza, due squadre africane, una italiana e una sudamericana. Fra una partita e l'altra, canti religiosi della comunità cattolica cinese.

