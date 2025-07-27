Sport e fratellanza. A Bellariva un torneo di calcio coi migranti

https://www.icaroplay.it/programmi/sport-e-fratellanza-a-bellariva-un-torneo-di-calcio-per-migranti/

Si è disputato a Bellariva un torneo di calcio a 11 organizzato dalla Migrantes della Diocesi di Rimini. In campo, per una giornata di sport e fratellanza, due squadre africane, una italiana e una sudamericana. Fra una partita e l'altra, canti religiosi della comunità cattolica cinese.