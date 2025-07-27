Dopo la domenica serena la settimana comincia con una nuova perturbazione

Dopo una domenica di cielo sereno, lunedì è previsto il passaggio di una nuova perturbazione sulla Romagna. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha emanato un'allerta gialla per temporali valida per tutta la regione. Per la provincia di Rimini, dove le precipitazioni più intense sono previste dal pomeriggio, allerta gialla anche per criticità idraulica e idrogeologica.

Nella giornata di lunedì 28 luglio - si legge nell'allerta - sono previste precipitazioni che, nelle prime ore dell'alba sui settori emiliani e nel corso

della sera sui settori romagnoli, potranno assumere carattere temporalesco, anche di forte di intensità, con possibili effetti

e danni associati. Nelle aree interessate dai temporali, in particolare nei settori centro orientali della regione, saranno

possibili locali fenomeni franosi e di ruscellamento lungo i versanti, rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi

d’acqua collinari e montani ed eventuali localizzati e temporanei allagamenti nel reticolo minore di bonifica in pianura e

nelle aree urbane.

Le previsioni di Arpae.