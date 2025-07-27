  
Indietro
menu
menu

allerta gialla per temporali

Dopo la domenica serena la settimana comincia con una nuova perturbazione

In foto: repertorio
repertorio
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Dom 27 Lug 2025 17:11 ~ ultimo agg. 5 Ago 04:46
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Dopo una domenica di cielo sereno, lunedì è previsto il passaggio di una nuova perturbazione sulla Romagna. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha emanato un'allerta gialla per temporali valida per tutta la regione. Per la provincia di Rimini, dove le precipitazioni più intense sono previste dal pomeriggio, allerta gialla anche per criticità idraulica e idrogeologica.

Nella giornata di lunedì 28 luglio - si legge nell'allerta - sono previste precipitazioni che, nelle prime ore dell'alba sui settori emiliani e nel corso
della sera sui settori romagnoli, potranno assumere carattere temporalesco, anche di forte di intensità, con possibili effetti
e danni associati. Nelle aree interessate dai temporali, in particolare nei settori centro orientali della regione, saranno
possibili locali fenomeni franosi e di ruscellamento lungo i versanti, rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi
d’acqua collinari e montani ed eventuali localizzati e temporanei allagamenti nel reticolo minore di bonifica in pianura e
nelle aree urbane.

Le previsioni di Arpae.

Altre notizie
Meeting
per venerdì 22 agosto

Digiuno e preghiera per la pace, il Meeting accoglie l'appello del Papa
di Redazione
repertorio
arrestato un 34enne

Turista 14enne molestato sessualmente in acqua. In spiaggia scoppia il caos
di Lamberto Abbati
@newsrimini
' i conti a fine stagione'

Legacoop su caro spiaggia: a Rimini prezzi competitivi, pesa caos concessioni
di Redazione
Jamil Sadegholvaad
avvistamenti lupi

Lupi. Sadegholvaad: Serve un piano comune. Parma (PD) interroga in Regione
di Redazione
i controlli fuori dai locali
A misano

Controlli fuori dalle disco. Appiedati automobilisti: avevano alzato il gomito
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO