  
Indietro
menu
menu

vedova di Odo Fantini

A Bellaria la festa per i 101 anni di Carla Zanuccoli, staffetta partigiana

In foto: la festa per Carla
la festa per Carla
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Dom 27 Lug 2025 18:00 ~ ultimo agg. 5 Ago 04:46
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Oggi, domenica, il ristorante Bell’Aria ha ospitato la festa per i 101 anni di Carla Zanuccoli, una delle staffette partigiane più celebri e longeve della storia di Romagna. 

Nata il 28 luglio del 1924, la vita di Carla è stata all’insegna del coraggio e dell’avventura, come quando portava le mitragliatrici smontate di nascosto in bicicletta ai combattenti sulle colline. Carla Zanuccoli è la vedova di Odo Fantini, mancato a quasi 98 anni il 9 febbraio 2020, compianto e indimenticato sindaco comunista di Bellaria Igea Marina negli anni Sessanta e Settanta. I nomi dei loro figli furono scelti in memoria del fratello di Odo, Modesto appunto, morto in guerra in Jugoslavia.

Ancora in gran forma, Carla fa la spesa al supermarket, prepara da mangiare – rigorosamente pasta fresca – per i familiari e continua a godere di ottima salute.  

Al ristorante Bell’Aria sul lungomare Pinzon è stata festeggiata da tutti i suoi familiari, in primis dai figli Modesta (Sandra) e Modesto (Ciccio).

Il menu per Carla, servita dal direttore di sala Cristian Gennari: un tris di pesce fresco al vapore, tortella di mazzancolle e un tiramisù. 

 

Altre notizie
Meeting
per venerdì 22 agosto

Digiuno e preghiera per la pace, il Meeting accoglie l'appello del Papa
di Redazione
repertorio
arrestato un 34enne

Turista 14enne molestato sessualmente in acqua. In spiaggia scoppia il caos
di Lamberto Abbati
@newsrimini
' i conti a fine stagione'

Legacoop su caro spiaggia: a Rimini prezzi competitivi, pesa caos concessioni
di Redazione
Jamil Sadegholvaad
avvistamenti lupi

Lupi. Sadegholvaad: Serve un piano comune. Parma (PD) interroga in Regione
di Redazione
i controlli fuori dai locali
A misano

Controlli fuori dalle disco. Appiedati automobilisti: avevano alzato il gomito
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO