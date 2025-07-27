A Bellaria la festa per i 101 anni di Carla Zanuccoli, staffetta partigiana

Oggi, domenica, il ristorante Bell’Aria ha ospitato la festa per i 101 anni di Carla Zanuccoli, una delle staffette partigiane più celebri e longeve della storia di Romagna.

Nata il 28 luglio del 1924, la vita di Carla è stata all’insegna del coraggio e dell’avventura, come quando portava le mitragliatrici smontate di nascosto in bicicletta ai combattenti sulle colline. Carla Zanuccoli è la vedova di Odo Fantini, mancato a quasi 98 anni il 9 febbraio 2020, compianto e indimenticato sindaco comunista di Bellaria Igea Marina negli anni Sessanta e Settanta. I nomi dei loro figli furono scelti in memoria del fratello di Odo, Modesto appunto, morto in guerra in Jugoslavia.

Ancora in gran forma, Carla fa la spesa al supermarket, prepara da mangiare – rigorosamente pasta fresca – per i familiari e continua a godere di ottima salute.

Al ristorante Bell’Aria sul lungomare Pinzon è stata festeggiata da tutti i suoi familiari, in primis dai figli Modesta (Sandra) e Modesto (Ciccio).

Il menu per Carla, servita dal direttore di sala Cristian Gennari: un tris di pesce fresco al vapore, tortella di mazzancolle e un tiramisù.