Cade dallo sportello del pullman che lo porta in disco. 17enne in ospedale

Con un gruppo di altri ottanta ragazzi tra i 18 e i 25 anni in vacanza in riviera era a bordo di un pullman per andare in discoteca. Mentre il mezzo stava percorrendo la rotonda di via Cavalieri di Vittorio Veneto nella zona di Miramare la portiera centrale si è aperta e il ragazzo è caduto indietro a terra sull'asfalto. È finita, così, in ospedale la serata di un 17enne italiano che sabato attorno alle 23.45, insieme ad un numeroso gruppo di coetanei stava raggiungendo il bollicine. La serata in disco era tra le proposte della vacanza organizzata da un'azienda turistica. Per lui solo, fortunatamente, solo ferite lievi. È stato portato in Pronto Soccorso con codice 2. E' da appurare se si sia trattato di un malfunzionamento o, più probabile, che il ragazzo, in modo accidentale, si sia appoggiato al maniglione di emergenza della portiera, che si è aperta. Sul posto la Polizia Locale a cui sono affidate le indagini.