CON IL PROGETTO BLUEAT
La riminese Mariscadoras vola negli USA con il Global Startup
In foto: Mariscadoras in USA
di Redazione
1 min
Dieci startup italiane del settore biotech e pharma sono protagoniste della settima edizione del Global Startup Program, l'iniziativa di ICE Agenzia che unisce un percorso di accelerazione internazionale tra San Diego e Boston per favorire la crescita sul mercato statunitense, incontrare investitori e stringere partnership strategiche. Tra le realtà selezionate figura la riminese Mariscadoras con il progetto Blueat, che trasforma il granchio blu in prodotti alimentari e biomateriali sostenibili, forte di una crescita significativa dei ricavi nel 2025 e di una già avviata espansione commerciale negli Stati Uniti.
Il programma, promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e coordinato dall'Ufficio ICE di Los Angeles in collaborazione con il Consolato Generale d'Italia, si conclude il 13 novembre dopo settimane di incontri con acceleratori di primo piano, laboratori di ricerca e venture capital. Le imprese coinvolte spaziano dall'intelligenza artificiale applicata alla gestione sanitaria e alla ricerca farmacologica fino all'economia circolare e alle terapie avanzate, offrendo una panoramica completa dell'innovazione italiana nelle scienze della vita.
Altre notizie
il punto sugli interventi
PSBO: nel cantiere di via Alessandrini entra in azione la talpa
di Redazione
FOTO
STANZIAMENTO DI 107 MILA EURO
Nidi d’infanzia a Riccione, rette dimezzate per le famiglie a reddito basso
di Redazione
Lunedì alle 20:20 su Icaro TV
Calcio.Basket del 9 novembre: tra gli ospiti Tamai, Rizzo, Cancelli e Antezza
di Icaro Sport
VIDEO
il report di Ottorighe
Carceri. A Rimini e in Regione i numeri parlano sempre di sovraffollamento
di Redazione