Il Mercato Coperto di Rimini protagonista Food Netwok con lo chef Ruben Bondi

Dall’11 al 15 gennaio il Mercato Coperto di Rimini diventerà il set del programma televisivo “Cucina al mercato con Ruben”, con lo chef Ruben Bondì, in onda su Food Network (canale 33) a partire dal 15 febbraio alle ore 15.00. Il programma ha già fatto tappa a Roma, Napoli e Palermo. “Cucina al mercato con Ruben” è un format che valorizza la cucina italiana partendo dai mercati storici delle città e dai loro produttori, ed è prodotto da Jumpcutmedia per Warner Bros. Discovery.

Nel corso della serie, lo chef esplorerà i banchi del mercato di via Castelfidardo (le riprese saranno effettuate dalle 7 del mattino alle ore 14 circa) e interagirà con i passanti alla ricerca di ingredienti e prodotti tipici del territorio, che diventeranno protagonisti di ricette capaci di raccontare sapori, colori e storia della cucina romagnola. Ampio spazio sarà dedicato non solo alle eccellenze locali, ma anche alle ricette simbolo della tradizione, a partire dalla piadina, emblema della convivialità e dell’identità gastronomica riminese e romagnola.

La cucina romagnola è cucina “povera" per tradizione, ma “ricca” di sapori, capace di valorizzare ogni prodotto del territorio. Si basa su preparazioni semplici che esaltano i sapori dell'orto, le carni da pascolo, i formaggi genuini, le erbe di campo, le paste artigianali, l’olio dop delle colline di Romagna, il pesce azzurro, prodotto locale per eccellenza. La piada o piadina abbraccia tutti i sapori e si distingue da nord a sud per dimensioni e spessore: più si va verso il sud della regione, più la piada diventa grande e sottile.

Oltre al mercato, la città sarà protagonista sin dai lanci del programma, con riprese che valorizzeranno alcuni dei luoghi più belli di Rimini. Le telecamere immortaleranno Piazza Cavour, l'Arco di Augusto, il Borgo San Giuliano con i murales dedicati a Fellini, il molo, il Ponte di Tiberio e le spiagge.