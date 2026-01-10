  
tradito dal nervosismo

Nella cassetta della posta 200 grammi di cocaina. Carabinieri arrestano 29enne

di Redazione   
Sab 10 Gen 2026 11:02 ~ ultimo agg. 11:41
Nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Coriano, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile – Sezione Operativa della Compagnia di Riccione, hanno arrestato in flagranza di reato un 28enne albanese, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Il giovane è stato fermato durante un controllo stradale a Coriano. Sin dalle prime fasi dell’identificazione, ha mostrato un atteggiamento particolarmente nervoso e agitato, circostanza che ha insospettito i militari e li ha indotti ad approfondire gli accertamenti.

La perquisizione personale e domiciliare ha infatti consentito di rinvenire oltre 200 grammi di cocaina, abilmente occultata nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione dell’indagato.

Lo stupefacente, in parte già suddiviso in dosi pronte per la cessione, è stato ritenuto incompatibile con l’uso personale. Sono stati inoltre sequestrati un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della droga e circa 700 euro in contanti, somma ritenuta verosimile provento dell’attività di spaccio.

Terminate le verifiche, il 28enne è stato dichiarato in stato di arresto. Inizialmente trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Riccione, su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini, è stato poi tradotto presso la Casa Circondariale locale in attesa dell’udienza di convalida.

 

