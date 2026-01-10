Il diploma superiore in quattro anni. Nuovi corsi al Belluzzi-Da Vinci

L’Istituto Tecnico Tecnologico Belluzzi Da Vinci di Rimini comunica che a partire da settembre 2026 gli studenti avranno la possibilità di conseguire il diploma di scuola secondaria di secondo grado in quattro anni. L’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna ha infatti autorizzato due corsi quadriennali: Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT) e Informatica. Le iscrizioni si aprono il 13 gennaio per concludersi il 14 febbraio tramite piattaforma Unica. Il corso quadriennale Costruzioni, Ambiente e Territorio mira a formare dei professionisti del settore edile che sappiano coniugare le esigenze del mondo delle costruzioni con la tutela dell’ambiente e del territorio utilizzando anche tecniche innovative.

Il corso quadriennale in Informatica - spiega la dirigenza dell'Istituto - intende promuovere un’apertura alle sfide contemporanee dell’Intelligenza Artificiale con una precisa identità applicativa, orientata allo smart manufacturing: il corso è infatti denominato AI & New Technologies. Scenari di industria 4.0 e Industrial Internet of Things, assistenza da remoto e manutenzione predittiva, cybersecurity nei sistemi aziendali e industriali sono alcune tra le esperienze laboratoriali offerte.

I due corsi quadriennali sono caratterizzati da una connessione con il mondo del lavoro, interdisciplinarietà, didattica laboratoriale ed enfasi sull’insegnamento della lingua inglese come vettore di comunicazione nei contesti di lavoro e di studio. Le esperienze in azienda (Formazione Scuola Lavoro) prenderanno avvio già dal secondo anno. Formazione Scuola Lavoro, presenza di formatori in aula del mondo aziendale, formazione in lingua straniera sono solo alcuni aspetti di un approccio didattico che l’Istituto Belluzzi Da Vinci inaugura con il nuovo anno scolastico 2026/2027. L’avvio di due percorsi di filiera 4+2 (dove 4 sono gli anni del diploma e 2 rappresentano la possibilità di proseguire gli studi presso un Istituto Tecnico Superiore) è sostenuto da aziende del settore del territorio e da associazioni e sindacati di categoria.

I corsi sono stati presentati ufficialmente nel corso di un open day online in data 09/01/2026 dal Dirigente Scolastico, Barbara Cappellini, e dai docenti dello staff di dirigenza dell’istituto con la partecipazione della professoressa Laura Lombardi dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Rimini. Il prossimo open day si terrà il 17 gennaio alle 15.00 in presenza presso l’istituto Belluzzi Da Vinci in via Ada Negri 34 a Rimini e in tale occasione sarà possibile approfondire i campi di studio insieme ai quadri orari sia dei percorsi quinquennali sia dei percorsi quadriennali.

Il sito della scuola https://www.ittsrimini.edu.it/ contiene tutte le informazioni aggiornate sui corsi di studio e sulle attività della scuola