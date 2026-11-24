A Rimini, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, CNA impresa Donna promuove per il secondo anno l'Orange Friday.



Torna l’orange friday per non fare sconti sulla violenza contro le donne. Da mercoledì 25 a venerdì 28 novembre, le attività commerciali del centro storico aderenti alla "Rimini Shopping Night" distribuiranno gratuitamente queste borse arancioni, colore scelto dalle nazioni unite per la lotta alla violenza di genere, realizzata dall'artista riminese Elisabetta Angeli. È una shopping bag ricca d’informazioni preziose: il segnale universale di richiesta d’aiuto che si fa con le mani, il numero nazionale antiviolenza 1522 e un qr code che va a sostenere direttamente il Centro antiviolenza "Rompi il Silenzio" di Rimini.

Le somme raccolte contribuiranno a sostenere le attività del Centro e a coprire le spese per visite specialistiche, cure odontoiatriche, acquisto di occhiali da vista e percorsi di cura per le donne e i bambini accolti nelle case rifugio.

All'associazione Rompi il silenzio di Rimini quest'anno si sono rivolte 366 donne, 28 sono ospiti nelle case rifugio a indirizzo segreto e ci sono 16 minori.

Il comunicato stampa:

IL CENTRO STORICO UNITO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE - “Il rispetto non si sconta”

CNA Impresa Donna Rimini e i commercianti del centro storico fanno squadra contro la violenza sulle donne al fianco di Rompi il Silenzio.

Dal 25 al 28 novembre i negozi aderenti distribuiranno le borse disegnate da Elisabetta Angeli, con un QR code per donare direttamente al Centro antiviolenza Rompi il Silenzio. Nei giorni del Black Friday, le borse distribuite nei negozi aiuteranno a raccogliere fondi per le donne e i bambini accolti nelle case rifugio

Il progetto coinvolge istituzioni, associazioni, imprese e cittadini e trasforma i giorni del Black Friday in un’occasione per sensibilizzare la comunità e sostenere concretamente le donne che si rivolgono al Centro antiviolenza.

Orange Friday è promosso da CNA Impresa Donna Rimini - realtà che opera da anni sul territorio provinciale per promuovere l'imprenditoria femminile attraverso formazione, networking, rappresentanza istituzionale ed eventi culturali - in collaborazione con Rompi il Silenzio Rimini e con i commercianti di Rimini Shopping Night estate 2026, con il patrocinio del Comune di Rimini e della Casa delle Donne e con il sostegno di ACTON Gas – Power – Eco e del Consorzio della Piadina Romagnola IGP.

Alla presentazione sono intervenuti Chiara Bellini, vicesindaca del Comune di Rimini e assessora alle Politiche di genere, Maria Luisa Bertolini, funzionaria CNA Rimini, Elena Lazzerini Monaco, vicepresidente di CNA Impresa Donna Rimini, Roberta Calderisi, Presidente Rompi il Silenzio e Jennifer Barbati, in rappresentanza dei commercianti di Rimini Shopping Night. Hanno portato il loro saluto anche Marco Polazzi e Davide Ortalli, rispettivamente presidente e direttore provinciale CNA Rimini. Tra i presenti Federica Galeti per ACTON di Forini S.p.A. e Alfio Biagini, presidente del Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola IGP (entrambi sostenitori del Progetto).

Da mercoledì 25 a sabato 28 novembre, i negozi del gruppo Rimini Shopping Night estate 2026 regaleranno ai propri clienti la Orange Shopping Bag, una borsa in tessuto realizzata in esclusiva per l’iniziativa e disegnata dall’artista riminese Elisabetta Angeli. La borsa accompagnerà il messaggio della campagna, «NON FACCIAMO SCONTI ALLA VIOLENZA SULLE DONNE», e offrirà a chi la riceve la possibilità di contribuire alla raccolta fondi.

Su ogni borsa sarà presente un QR code che consentirà di effettuare una donazione diretta al Centro antiviolenza Rompi il Silenzio di Rimini. Nella serata di mercoledì 25 novembre, Castel Sismondo si illuminerà di arancione, il colore scelto dalle Nazioni Unite per la campagna internazionale «Orange the World», dedicata alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere.

Le dichiarazioni:

“Quando la violenza colpisce le donne non è possibile rimanere spettatori. Ho immaginato questa Orange Bag come un manifesto da portare con sé, un segno visibile di responsabilità e consapevolezza. Perché il cambiamento nasce anche dai gesti più semplici, quando diventano messaggi condivisi”. sottolinea Elisabetta Angeli.

"La violenza maschile contro le donne si contrasta sostenendo le donne nel chiedere aiuto e costruendo ogni giorno una cultura del rispetto e della parità. Orange Friday ha il merito di coinvolgere l'intera comunità in questo impegno, trasformando un gesto semplice e concreto in un messaggio di vicinanza alle donne che affrontano percorsi di uscita dalla violenza. Ci ricorda che il cambiamento culturale nasce da una responsabilità condivisa e che ciascuna e ciascuno può fare la propria parte. Un impegno che passa anche dal sostegno al prezioso lavoro svolto da Rompi il Silenzio e dalla consapevolezza che il contrasto alla violenza di genere riguarda tutte e tutti.”- Dichiara Chiara Bellini, vicesindaca del Comune di Rimini e assessora alle Politiche di genere.

“Con Orange Friday vogliamo lanciare un messaggio chiaro: il rispetto non si sconta. La lotta alla violenza sulle donne riguarda tutta la comunità e ognuno può fare la propria parte. Per questo invitiamo cittadini e visitatori a sostenere concretamente il Centro Antiviolenza Rompi il Silenzio, utilizzando il QR Code presente sulle Orange Bag. Un piccolo gesto che può contribuire a garantire assistenza, protezione e percorsi di cura alle donne e ai bambini accolti nelle case rifugio. Insieme possiamo trasformare un acquisto in un atto di solidarietà e di responsabilità sociale”, dichiarano Raffaella Campi ed Elena Lazzerini Monaco, rispettivamente presidente e vicepresidente di CNA Impresa Donna Rimini.

"Per una donna che cerca di uscire da una situazione di violenza, poter contare su un reddito proprio significa avere più possibilità di scegliere dove vivere e come ricominciare. È su questo terreno che il mondo delle imprese può dare un contributo, favorendo l’accesso alla formazione e al lavoro e sostenendo chi vuole avviare un’attività. Come CNA, con Orange Friday vogliamo portare l’attenzione anche su questo aspetto. Parlare di autonomia economica significa chiedersi quali opportunità possiamo costruire, qui sul territorio, perché quella libertà di scelta diventi concreta" spiega Marco Polazzi, presidente di CNA Rimini

"Con la seconda edizione di Orange Friday vogliamo dare continuità alla collaborazione tra il commercio del centro storico e Rompi il Silenzio. Il Centro conosce da vicino le necessità delle donne e dei bambini accolti nelle case rifugio e può destinare le donazioni anche a spese che incidono sulla loro vita quotidiana, come una visita specialistica, una cura dal dentista o un paio di occhiali. Abbiamo scelto di raccontare nel concreto a cosa servirà la raccolta, perché chi decide di partecipare sappia a chi arriva il suo contributo e che cosa può aiutare a garantire" dichiara Davide Ortalli, direttore di CNA Rimini.

"Nei giorni del Black Friday il centro storico è particolarmente frequentato. Per noi commercianti è un’occasione per far conoscere l’iniziativa alle tante persone che incontriamo nei nostri negozi, anche a chi passa da Rimini per la prima volta. La borsa disegnata da Elisabetta Angeli ci offre un modo semplice per raccontare il progetto mentre la consegniamo e spiegare perché abbiamo scelto di aderire. E quando qualcuno la riutilizzerà per fare la spesa o andare al lavoro, quel messaggio continuerà a circolare anche dopo il Black Friday” dichiara Andrea Serafini, in rappresentanza dei commercianti di Rimini Shopping Night.

riconoscere i segnali e offrire sostegno” dichiara Alfio Biagini Presidente del Consorzio di promozione e tutela della Piadina romagnola Igp.