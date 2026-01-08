'Specialmente in gennaio'. Torna l'incontro in musica per ricordare Faber

Domenica 11 gennaio alle 18 alla vecchia pescheria di Rimini torna l'appuntamento con "Specialmente in gennaio", l'appuntamento che raccoglie gli appassionati della musica De André nell'anniversario della morte del cantautore genovese che ha dato il nome "Rimini" a uno dei suoi album rimasti nella storia della musica. Un incontro cresciuto negli anni in maniera spontanea nel nome della musica De André, di cui l'11 gennaio si celebra il 27° anniversario dalla scomparsa.

L'invito a 'Specialmente in gennaio':

Via De Andrè sta a Viserba. Di fianco a viale John Lennon, poco oltre parco Augusto Daolio. Via De Andrè ci son le case, i palazzi nuovi, i lampioni, la gente che torna la sera. Ci sono i bambini che hanno labbra color di pesca, di mare, di foglia, e mani scure e chiare, e son figli della stessa gente.

Son passati quasi trent'anni, e noi che siamo soli a volte ci illudiamo che basti dare i nomi alle vie per fingere che il tempo che è passato non esista più, che l'assenza si faccia finzione, che nel vuoto del ricordo si crei una presenza. Leniamo il languore che ci prende col ricordo del tempo passato innalzando pali e cartelli, offrendo a finzione della permanenza .Questo lo fanno i signori che stanno nei Consigli Comunali, nelle Giunte, nei Palazzi dove c'è la parvenza del potere. Scriviamo un nome su un modulo, alleghiamo regolare certificazione, firma elettronica, attestazione di conformità e correlata vidimazione, approvazione, via.

Da ventisei anni invece, noi cerchiamo Faber dove lo abbiamo lasciato: a cantare con le chitarre, con gli strumenti che ci capitano in mano, in Piazza Cavour, sotto la vecchia Pescheria.

Perchè se guardiamo bene, con il suo sorriso storto e lo sguardo in tralice è seduto su quel bancone vecchio del pesce, beve una bottiglia di rosso, dice una battuta volgare, e continua a cantare di quella gente meravigliosa e perduta che siamo ciascuno di noi. Ci parla della bellezza che nasce nelle periferie dove vive la gente vera, dove gli illusi vanno a farsi illudere, dove nelle botteghe del falegname si ascolta il lavorio dei martelli che preparano la nostra croce.

Ci insegna -e lo abbiamo imparato, e lo cantiamo ancora, oggi, undici gennaio duemilaventisei- a guardarci attorno, e vedere ciascuno nell'altro il proprio male trasformarsi in bellezza, in amore, essere condiviso, e come se dovessimo partire, rimanere.

Undici Gennaio 2026, alle ore 18, presso la Vecchia Pescheria di Rimini. Come ogni anno portate vino, bandiere, chitarre, strumenti, canzonieri o solo la vostra voce.

Specialmente in Gennaio, cantiamo insieme Faber.