31 progetti finanziati

PNRR, col 2026 finisce il quinquennio. Il punto sulle opere nel comune di Rimini

In foto: il cantiere fermo al centro sportivo Gaiofana
il cantiere fermo al centro sportivo Gaiofana
di Redazione   
Tempo di lettura 5 min
Gio 8 Gen 2026 15:14 ~ ultimo agg. 16:39
Il 2026 è l'anno dell'arrivo per il Pnrr, Piano nazionale di ripresa e resilienza finanziato dall'Unione Europea tramite il fondo Next Generation EU, varato nel 2021 come risposta alla crisi economica post-pandemica. 
 
Il PNRR ha finanziato per il Comune di Rimini 31 progetti destinati al miglioramento della qualità urbana e dei servizi, per un valore pari a circa 40,2 milioni di euro, per la maggior parte in dirittura d’arrivo e in linea in linea con i traguardi (milestone) e gli obiettivi (target) stabiliti dal PNRR. Un monte di opere che non tiene conto dei progetti in una prima fase finanziati attraverso il Piano e poi sostenuti attraverso altre risorse statali ed europee che l’Amministrazione è riuscita a intercettare, come il tratto 7 del Parco del Mare o il progetto del tratto del Metromare stazione – Fiera. 
 
La nuova piscina comunale è già conclusa e sono in corso le ultime operazioni prima del collaudo e della successiva apertura al pubblico, prevista in primavera. Il nuovo polo natatorio di Viserba è co-finanziato da risorse PNRR per circa 3,5 milioni su un investimento complessivo di 10,5 milioni di euro. Viaggiano in linea con le tempistische del Pnrr anche i tre nuovi asili nido - Girotondo in via Codazzi, Pollicino al Parco Pertini e Peter Pan a Viserba – con collaudo da realizzare entro il 30 giugno 2026. Complessivamente di tratta di investimenti per 7 milioni di euro per le tre scuole, che consentirà di mettere a disposizione già dall’anno educativo 2026-2027 oltre 250 posti nido. Entro la prima metà dell’anno saranno completate anche le due nuove mense per le scuole primarie Mario Lodi (Padulli) e Flavia Casadei (Viserba), intervento del valore di oltre un milione di euro. 
 
Ultime lavorazioni anche allo Stadium di Rimini, oggetto di un intervento di riqualificazione e rifunzionalizzazione del valore di oltre 4milioni di euro e che diventerà centro di riferimento nazionale per la danza sportiva. Sono partite le procedure per l’affidamento della concessione. 
 
Già in servizio i primi bus full elettric di Start Romagna, allo scopo di favorire una mobilità sostenibile e uno stile di vita rispettoso dell’ambiente. 
 
Il centro sportivo all’ex area Ghigi è oggetto di un partenariato pubblico-privato co-finanziato con fondi PNRR: l’Amministrazione sta procedendo alla risoluzione del contratto col privato inadempiente, per poter rientrare in possesso dell’area e procedere in autonomia al completamento dell’intervento, per il primo stralcio relativo al completamento dei campi di calcio e servizi annessi.
 
Nel campo del sociale, già attivato e target raggiunto il centro servizi per il contrasto alle fragilità di via De Warthema, aperto nel dicembre scorso 2024 a sostegno delle persone in condizione di vulnerabilità estrema, mentre è stato inaugurato a settembre il Progetto "Turchetta", innovativa iniziativa di cohousing sociale che coinvolge 12 ragazzi e ragazze con disabilità, supportati da 6 educatori, che si alterneranno in gruppo per soggiorni brevi nell’immobile ristrutturato e di proprietà dell’Asp Valloni. In fase di conclusione i lavori di ristrutturazione degli immobili- tra Rimini, Cattolica e Riccione - che entro giugno accoglieranno anziani non autosufficienti.
 
Sul fronte della digitalizzazione (Missione 1), tra i progetti presentati e finanziati (per oltre 3 milioni di euro) si segnala il programma “Municipality Cybersecurity as a New Paradigm” per la cybersicurezza (con conclusione prevista per marzo 2026), il “progetto digitale” facile che ha coinvolto oltre 5mila riminesi che si sono rivolti agli sportelli e ai servizi per la facilitazione digitale oltre a iniziative come l’abilitazione del cloud per le Pa locali, il miglioramento del sito web dell’ente, l’attivazione di nuovi servizi digitali per i cittadini.
 
Soddisfatta dei risultati l’assessora al Pnrr Valentina Ridolfi: È stato ed è tutt’ora un percorso sfidante, sia per le tempistiche stringenti del Piano che spesso si scontrano con la farraginosità di certa burocrazia, sia per la mole di lavoro a cui gli enti locali sono stati chiamati a rispondere, anche dovendo affrontare imprevisti, cambi in corsa a livello statale, le difficoltà dei soggetti privati coinvolti. Ora che si avvicina il compimento del programma, possiamo trarre un primo bilancio più che positivo: la maggior parte dei progetti sono in linea in linea con le milestone del Pnrr, così da arrivare a metà di questo 2026 con una dote di opere e servizi che contribuiranno a costruire una città più sostenibile e più vicina ai cittadini. Interventi ‘materiali’ e digitali che si innestano su un piano di investimenti e di sviluppo tracciato dall’Amministrazione che nel biennio daranno slancio all’evoluzione e innovazione del territorio. Il modello di gestione che abbiamo sperimentato – conclude l’assessora Ridolfi - sarà inoltre un know-how che l’amministrazione valorizzerà e consoliderà anche per la prossima stagione di fondi europei 2028-2034”.
