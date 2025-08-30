Spari in strada e un 20enne accoltellato, lite degenera alle Celle

Una lite tra quattro ragazzi, nella serata di venerdì, in zona Celle, è degenerata creando momenti di apprensione tra i residenti, che hanno udito alcuni spari e chiamato allarmati il 112. Sul posto, intorno alle 22.30, si sono precipitate le Volanti, che al loro arrivo hanno trovato due ventenni, di origine albanese, uno dei quali accoltellato in maniera superficiale ad un braccio. Ad aggredirli, secondo il loro racconto, due coetanei marocchini. Uno dei due è stato rintracciato e fermato poco distante dai poliziotti. Addosso aveva una pistola, poi risultata ad aria compressa, con la quale avrebbe esploso in precedenza due colpi in aria. Colpi che hanno inevitabilmente creato allarme tra agli abitanti della zona. Dell'accoltellatore, invece, nessuna traccia.

Al termine degli accertamenti, il nordafricano è stato denunciato a piede libero per minacce aggravate e detenzioni abusiva di armi od oggetti atti ad offendere. Il 20enne albanese, invece, è stato portato al pronto soccorso di Rimini, in codice verde, per medicare la ferita al braccio.