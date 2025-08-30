  
Indietro
menu
menu

Gemellati coi lupetti

Scout ucraini accolti a Rimini, lontano dagli orrori della guerra

In foto: gli scout ucraini alla parrocchia di Bellariva
gli scout ucraini alla parrocchia di Bellariva
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Sab 30 Ago 2025 18:19 ~ ultimo agg. 18:23
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Un piccolo assaggio di normalità, lontano da una guerra che con i suoi orrori costringe a crescere troppo in fretta. Sono a Rimini da alcuni giorni i bambini e i ragazzi di un gruppo scout proveniente dall'Ucraina, accolti dagli adulti del movimento scoutistico riminese appartenenti al Masci. Per loro è una occasione preziosa per vivere un periodo di pace visitando la città, andando al mare e condividendo momenti con altri scout. E' nato un vero e proprio gemellaggio con i lupetti riminesi che hanno la loro sede nella parrocchia di Bellariva e che insieme ai nuovi amici ucraini hanno partecipato anche alla messa col rito bizantino.

https://www.icaroplay.it/programmi/scout-ucraini-accolti-a-rimini-gemellaggio-con-i-lupetti-di-bellariva/

 

Altre notizie
Il riscaldamento delle due squadre
Basket Serie A2

Preseason, Dole Basket Rimini-Vuelle Pesaro in diretta
di Icaro Sport
VIDEO
Alcuni controlli dell'Ispettorato (repertorio)
sfruttamento del lavoro

Inchiesta sul caporalato, tra gli indagati un imprenditore agricolo riminese
di Lamberto Abbati
l'allevamento Fileni
Segnalazione in procura

Allevamento Fileni. Comitato all'attacco: sugli spazi i conti non tornano
di Redazione
principio di incendio su un Frecciarossa, passeggeri a terra a Riccione (Adriapress)
Fermo un'ora a Riccione

Fumo sul Frecciarossa. Disagi sulla linea Adriatica in mattinata
di Redazione
FOTO
La campagna di comunicazione
1378 casi rilevati

Screening gratuito per l’epatite C: la copertura supera il 46%
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO