Scout ucraini accolti a Rimini, lontano dagli orrori della guerra

Un piccolo assaggio di normalità, lontano da una guerra che con i suoi orrori costringe a crescere troppo in fretta. Sono a Rimini da alcuni giorni i bambini e i ragazzi di un gruppo scout proveniente dall'Ucraina, accolti dagli adulti del movimento scoutistico riminese appartenenti al Masci. Per loro è una occasione preziosa per vivere un periodo di pace visitando la città, andando al mare e condividendo momenti con altri scout. E' nato un vero e proprio gemellaggio con i lupetti riminesi che hanno la loro sede nella parrocchia di Bellariva e che insieme ai nuovi amici ucraini hanno partecipato anche alla messa col rito bizantino.

https://www.icaroplay.it/programmi/scout-ucraini-accolti-a-rimini-gemellaggio-con-i-lupetti-di-bellariva/