Gemellati coi lupetti
Scout ucraini accolti a Rimini, lontano dagli orrori della guerra
In foto: gli scout ucraini alla parrocchia di Bellariva
Sab 30 Ago 2025 18:19 ~ ultimo agg. 18:23
Un piccolo assaggio di normalità, lontano da una guerra che con i suoi orrori costringe a crescere troppo in fretta. Sono a Rimini da alcuni giorni i bambini e i ragazzi di un gruppo scout proveniente dall'Ucraina, accolti dagli adulti del movimento scoutistico riminese appartenenti al Masci. Per loro è una occasione preziosa per vivere un periodo di pace visitando la città, andando al mare e condividendo momenti con altri scout. E' nato un vero e proprio gemellaggio con i lupetti riminesi che hanno la loro sede nella parrocchia di Bellariva e che insieme ai nuovi amici ucraini hanno partecipato anche alla messa col rito bizantino.
