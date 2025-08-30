Fumo sul Frecciarossa. Disagi sulla linea Adriatica in mattinata

Un principio di incendio tra due vagoni di un treno Frecciarossa diretto a Lecce ha bloccato per circa un'ora la circolazione sulla linea Adriatica. L'allarme è scattato attorno alle 10 (di sabato 30 agosto) quando il convoglio era a pochi metri dalla stazione di Riccione. A lanciarlo alcuni addetti dello scalo che ha notato il fumo. Immediato l'arrivo dei Vigili del Fuoco e la contestuale evacuazione, a scopo precauzionale, dei passeggeri che occupavano i vagoni 5 e 6. A causare il principio di incendio un problema ad un quadro elettrico. Intorno alle 11 i passeggeri sono potuti risalire e il Frecciarossa è ripartito. Inevitabili i disagi sulla rete ferroviaria. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Riccione.