Allevamento Fileni. Comitato all'attacco: sugli spazi i conti non tornano

Non si spengono le polemiche sull'allevamento Fileni a Cavallara di Maiolo. Ci sarebbero infatti incongruenze tra la superficie dichiarata dalla società (75 ettari su 93 totali) e quella necessaria secondo gli standard biologici (almeno 81,6 ettari). Lo rilevano l'associazione “Amici della Valmarecchia” e il “Comitato per la Valmarecchia – Stop allevamenti intensivi” che hanno evidenziato la situazione in una lettera inviata al Presidente di Fileni, alla Procura e a numerosi enti pubblici tra cui il Comune di Maiolo, l'Unione dei Comuni Valmarecchia Regione, ARPAE, AUSL e Soprintendenza. Nella missiva viene sottolineata anche l’assenza di riscontro cartografico per i parchetti previsti nel blocco B di 5 capannoni, già avviato per un totale di 68.000 capi, per i quali servirebbero 27 ettari di pascolo suddiviso in 5 aree recintate ed attrezzate. Associazione e Comitato ritengono quindi, in base alla documentazione ufficiale, che la superficie destinata al pascolo sia inferiore a quanto previsto dal Regolamento (CE) 889/2008 e dal nuovo Regolamento (UE) 2018/848 che impongono almeno 4 m² di pascolo per capo. "Come si intende garantire il rispetto dei 4 m² per capo con una superficie inferiore agli 81,6 ettari?" chiedono i firmatari della missiva, chiedendo un incontro urgente al presidente di Fileni.

"Pur accogliendo - dicono i cittadini - l’impegno alla trasparenza dichiarato da Fileni, lamentiamo l’assenza di confronto pubblico nel passato e ribadiamo oggi il diritto a porre domande ed ottenere risposte serie e documentate".