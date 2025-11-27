nel lato di via dell'usignolo
Sicurezza e viabilità: nuovi fittoni davanti alla scuola primaria Toti
In foto: la scuola Enrico Toti
di Redazione
1 min
Gio 27 Nov 2025 12:28 ~ ultimo agg. 12:33
Il Comune di Rimini interviene per garantire maggiore sicurezza davanti alla Scuola Primaria Enrico Toti, nel lato di via dell’Usignolo. Con una nuova ordinanza è stata disposta la posa di quattro fittoni sulle zebrature esistenti all’ingresso dell’edificio scolastico, al civico 11. La decisione nasce dalla necessità di contrastare la sosta irregolare delle auto in corrispondenza dell’accesso principale, un comportamento che mette a rischio la visibilità e la sicurezza dei bambini e delle famiglie nei momenti di entrata e uscita da scuola. I dissuasori avranno la funzione di proteggere l’area pedonale, liberando gli attraversamenti e restituendo ordine al flusso quotidiano di una scuola che ha una capacità organizzativa di circa 180 studenti. Non si tratta soltanto di un intervento tecnico: significa tutelare i più piccoli, garantire una viabilità più ordinata e salvaguardare il contesto residenziale in cui la scuola si inserisce, mettendo al centro la qualità della vita del quartiere e la sicurezza dei cittadini. Con questa ordinanza, l’Amministrazione comunale ribadisce la volontà di intervenire nei luoghi più sensibili della città, partendo dalle scuole.
