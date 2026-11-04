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arrestato a Misano

Spacciatore finge di collaborare al controllo dei Carabinieri poi li aggredisce

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Redazione
   
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Finge di collaborare al controllo consegnando una scacciacani, poi aggredisce i Carabinieri a calci e pugni per evitare che scoprano la droga nascosta negli slip. E' successo nei giorni scorsi a Misano Adriatico durante i servizi di controllo del territorio della Sezione NOR della Compagnia di Riccione. Nei guai è finito un 46enne residente nella provincia di Forlì-Cesena, già noto alle forze dell'ordine.

L'uomo è stato fermato mentre si trovava a bordo della propria vettura. Durante le prime fasi dell'accertamento ha mantenuto un atteggiamento apparentemente collaborativo, consegnando ai militari una pistola a salve calibro 22 con le relative munizioni. Subito dopo, nel tentativo di sottrarsi a verifiche più approfondite, si è scagliato contro la pattuglia colpendo gli agenti.

Una volta bloccato, la perquisizione ha rivelato il motivo della reazione: l'uomo nascondeva nelle parti intime 20 grammi di cocaina e 25 grammi di hashish, mentre nell'abitacolo è stato rinvenuto un bilancino di precisione. I Carabinieri hanno riportato lievi lesioni refertate al Pronto Soccorso. Le accuse nei suoi confronti sono resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali dolose aggravate, porto abusivo di oggetti atti ad offendere e di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.
Questa mattina, dopo il giudizio direttissimo, l'arresto è stato convalidato ed è stato disposto l'obbligo di firma.

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