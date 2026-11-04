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le strade interessate

Servizio elettrico interrotto venerdì nel centro di Riccione causa manutenzione

In foto: viale Virgilio
viale Virgilio
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Redazione
   
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Venerdì 6 novembre, alcuni interventi programmati di potenziamento e manutenzione degli impianti lasceranno temporaneamente senza corrente alcuni viali centrali di Riccione. L’avviso ufficiale è stato diramato da e-Distribuzione, che ha programmato i lavori per la mattinata.

L’interruzione del servizio elettrico è prevista dalle 8 alle 12:30 e interesserà vari numeri civici distribuiti lungo alcune delle principali vie cittadine. Nello specifico, i tecnici opereranno su viale Dante in corrispondenza dei civici compresi tra il 39 e il 41, al 47, da 55 a 57, 61, 54, 58 e da 72 a 74. Lo stop coinvolgerà anche viale Virgilio (numeri 23, da 27 a 29, da 33 a 35, 23a, 34 e 32a), viale Milano (civici 15, 16 e da 22 a 26), piazzale Ceccarini (13a e 13b), viale Ariosto (1, 5 e da 6 a 8) e viale Fogazzaro al numero 2.

La raccomandazione a tutti i residenti e agli esercenti interessati è alla massima prudenza durante le ore di cantiere. In particolare, viene espressamente richiesto di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dell’intervento, poiché l'energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata senza preavviso per consentire prove tecniche sui circuiti.
Per monitorare lo stato di avanzamento dei lavori o consultare ulteriori dettagli sulle sospensioni del servizio, gli utenti possono accedere al portale e-distribuzione.it, utilizzare l’applicazione per smartphone o inviare un messaggio al numero 320 2041500 indicando il codice Pod presente in bolletta. Per eventuali emergenze o segnalazioni di guasto resta sempre attivo il Numero Verde 803500.

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