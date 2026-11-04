Sicurezza e decoro in zona stazione. Renzi sollecita, Morolli fa il punto

Si è parlato dell'illuminazione pubblica, di sicurezza e del decoro della zona antistante la stazione in Consiglio Comunale di Rimini, con un'interrogazione di Gioenzo Renzi di Fratelli d'Italia anche alla luce di malfunzionamenti segnalati.

Ha premesso Renzi: "sono terminati il 30 settembre scorso i lavori del progetto 'Next Generation Rimini Sicura' nell'area della stazione, in particolare nei giardini Silver Sirotti di viale Cesare Battisti per migliorare la vivibilità e la sicurezza urbana con la spesa di 205.000 euro, di cui 170.000 a carico della Regione e 35.000 del Comune di Rimini; che gli interventi avevano per oggetto il potenziamento della pubblica illuminazione e della videosorveglianza, la sistemazione del verde pubblico, il restauro della fontana storica del 1927, la trasformazione dell'altra fontana del 2001 in aiuola, l'utilizzo degli street tutor per la sicurezza".

E ancora che "invece dell'annunciato potenziamento dell'illuminazione pubblica, più della metà del giardino è avvolta nel buio notturno, con tre lampioni nel giardino su sette non funzionanti, oltre a due lampioni non funzionanti sul marciapiede lato stazione, ad un altro lampione non funzionante dinanzi a Villa Paterniani, mentre l'illuminazione è completamente assente sul marciapiede antistante lo studentato universitario in via Roma, angolo Kiss & Ride; che la sistemazione del verde ha visto la drastica eliminazione degli alberi e delle siepi del giardino, riducendo quello che era un giardino storico ad un campo di terra battuta; che i lavori hanno riguardato principalmente il restauro e il nuovo impianto idraulico della fontana storica del 1927, mentre siamo in attesa di rivederla funzionante come simbolo vivente dei giardini; la trasformazione dell'altra fontana costruita inutilmente nel 2001 con una spesa di 26 milioni 300 mila lire in un'aiuola, la cui cessazione avevamo chiesto per 25 anni visto il suo utilizzo irregolare come servizio igienico".

Renzi ha chiesto di "liberare l'area della stazione, in particolare le zone antistanti i taxi, il kiss & ride, il Burger King, dalla perdurante presenza degli spacciatori e di altri malavitosi con gli interventi della Polizia Locale in sinergia con le altre forze dell'ordine e il presidio dei militari dell'Esercito. L'efficientamento e il potenziamento dell'illuminazione pubblica del giardino e dei marciapiedi di viale Cesare Battisti per rendere sicuro il transito a chi accede o esce dalla stazione. Il potenziamento dell'illuminazione pubblica sui marciapiedi di via Roma, dinanzi allo studentato universitario, e sui marciapiedi nell'oscurità del Borgo Marina, tra viale Cesare Battisti e la via Roma". Renzi chiede inoltre "La cura dei giardini della stazione, non solo del prato con adeguate nuove piantumazioni, ma anche degli alberi, in particolare dei 90 platani di viale Cesare Battisti, di cui 30 in cattive condizioni, visto che ieri sera proprio è crollato un grosso ramo di un platano".

"La zona della stazione - ha chiosato Renzi - è una veramente zona a rischio, che incute timore e paura per chi la deve attraversare per andare in stazione o uscire dalla stazione. È una zona desolata, soprattutto nelle ore notturne, e popolata solo da personaggi che sono pericolosi".