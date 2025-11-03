Sostenere una società sportiva facendo shopping. Ricchiuti testimonial

Adrian Ricchiuti, ex fantasista del Rimini, scende in campo per sostenere lo sport dilettantistico della sua città. Insieme all’ex portiere biancorosso Francesco Scotti, con cui ha fondato l’Accademia RS Football Club, è stato scelto infatti come testimonial della nuova campagna Valore Sport. Con un meccanismo simile a quello della Smac Card di San Marino, l'iniziativa nasce per aiutare concretamente le società sportive. "Lo sport dilettantistico, che resta un ammortizzatore sociale indispensabile, non sta vivendo i suoi giorni migliori", spiega Ricchiuti. "Non esistono solo gli sponsor, oggi tutti i riminesi possono darci una mano. All'Academia RS Footbal Club, che ha già iniziato a distribuire le sue card, e a tutte le altre squadre, di qualunque sport". Con l'iniziativa, utilizzando la card di Valore Romagna distribuita dalle stesse società sportive, ogni acquisto in un’attività commerciale aderente al progetto genererà un bonus a favore delle società stesse. Chi acquista invece riceve uno sconto sotto forma di cashback. Sono quasi trenta le realtà del territorio che hanno aderito: dalla Polisportiva Stella alla Pallavolo Viserba, dal Torre Pedrera Falcons Baseball Club alla Rinascita Rimini. In Valmarecchia, dove Valore Romagna è nato, hanno già sposato il progetto società come il Roller Verucchio e la Polisportiva Valmar di Novafeltria. "Noi non mettiamo al centro la grande distribuzione - spiega Marco Fratta, socio fondatore di Valore Romagna -. Gli acquisti che vogliamo stimolare sono quelli nei negozi di quartiere, nelle macellerie, nei forni, dal meccanico o nel bar sotto casa. È un meccanismo che riporta le persone a comprare locale, redistribuendo valore allo sport, alla scuola e al terzo settore. Ogni acquisto produce un bonus a una società sportiva: quella dove gioca nostro figlio, o dove siamo cresciuti noi".