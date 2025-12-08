Si ferisce mentre chiude una finestra. Infortunio a scuola per collaboratrice

Infortunio sul lavoro per una collaboratrice scolastica del Liceo Scientifico Artistico "A. Volta - F. Fellini" di Riccione. La denuncia dell'accaduto arriva dal legale della donna Matteo Piccioni. La lavoratrice, una 64enne, è rimasta ferita venerdì mentre tentava di chiudere una finestra scorrevole all'interno di un'aula, al primo piano dell'istituto. L'infisso, secondo quanto ricostruito, si sarebbe bloccato per poi chiudersi violentemente e improvvisamente, schiacciando la mano della lavoratrice contro il telaio. La donna, soccorsa dai colleghi e trasportata al Pronto Soccorso di Riccione, ha riportato un trauma da schiacciamento a tre dita della mano sinistra, con una prognosi iniziale di 10 giorni. L'avvocato Piccioni spiega: "Dalle prime verifiche e dalle testimonianze raccolte emerge un quadro preoccupante: diverse finestre del primo piano verserebbero in condizioni di vetustà e scarsa manutenzione, con meccanismi di scorrimento difettosi che le rendono instabili e difficili da manovrare. In quelle aule - aggiunge - ogni giorno fanno lezione centinaia di studenti minorenni. Se quella finestra si fosse chiusa sulla mano di un ragazzo, o se l'anta fosse uscita dalle guide come talvolta accade in strutture non manutenute, oggi parleremmo di conseguenze ben peggiori. Non è tollerabile che a scuola si debba temere di aprire una finestra".

L'avvocato Piccioni ha già notificato una formale diffida alla Provincia di Rimini (proprietaria dell'immobile) e alla Dirigenza Scolastica, chiedendo l'immediata messa in sicurezza degli infissi e l'interdizione delle aule a rischio. Contestualmente, è stato depositato un esposto al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL Romagna (SPSAL) affinché gli ispettori verifichino il rispetto delle norme di sicurezza. "Pretendiamo interventi immediati - conclude il legale -. La sicurezza di lavoratori e studenti non può attendere i tempi della burocrazia".