  
Indietro
menu
menu

a riccione

Si ferisce mentre chiude una finestra. Infortunio a scuola per collaboratrice

In foto: Il liceo Volta-Fellini
Il liceo Volta-Fellini
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Lun 8 Dic 2025 15:10 ~ ultimo agg. 15:18
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Infortunio sul lavoro per una collaboratrice scolastica  del Liceo Scientifico Artistico "A. Volta - F. Fellini" di Riccione. La denuncia dell'accaduto arriva dal legale della donna Matteo Piccioni. La lavoratrice, una 64enne, è rimasta ferita venerdì mentre tentava di chiudere una finestra scorrevole all'interno di un'aula, al primo piano dell'istituto. L'infisso, secondo quanto ricostruito, si sarebbe bloccato per poi chiudersi violentemente e improvvisamente, schiacciando la mano della lavoratrice contro il telaio. La donna, soccorsa dai colleghi e trasportata al Pronto Soccorso di Riccione, ha riportato un trauma da schiacciamento a tre dita della mano sinistra, con una prognosi iniziale di 10 giorni. L'avvocato Piccioni spiega: "Dalle prime verifiche e dalle testimonianze raccolte emerge un quadro preoccupante: diverse finestre del primo piano verserebbero in condizioni di vetustà e scarsa manutenzione, con meccanismi di scorrimento difettosi che le rendono instabili e difficili da manovrare. In quelle aule - aggiunge - ogni giorno fanno lezione centinaia di studenti minorenni. Se quella finestra si fosse chiusa sulla mano di un ragazzo, o se l'anta fosse uscita dalle guide come talvolta accade in strutture non manutenute, oggi parleremmo di conseguenze ben peggiori. Non è tollerabile che a scuola si debba temere di aprire una finestra".
L'avvocato Piccioni ha già notificato una formale diffida alla Provincia di Rimini (proprietaria dell'immobile) e alla Dirigenza Scolastica, chiedendo l'immediata messa in sicurezza degli infissi e l'interdizione delle aule a rischio. Contestualmente, è stato depositato un esposto al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL Romagna (SPSAL) affinché gli ispettori verifichino il rispetto delle norme di sicurezza. "Pretendiamo interventi immediati - conclude il legale -. La sicurezza di lavoratori e studenti non può attendere i tempi della burocrazia".

Altre notizie
il progetto di illuminazione
si parte a gennaio

Restyling per il Ponte di Tiberio. Affidati restauro e nuova illuminazione
di Redazione
l'Arca di Noe del nuovo presepe di sabbia
Kolossal

Al Porto il Presepe di Sabbia tra tradizione e identità riminese
di Redazione
FOTO
i protagonisti de
ideato da AMA

Arte, Scienza e Sensi al Teatro degli Atti di Rimini con "La coppia al centro"
di Redazione
FOTO
Il Coro Onde Medie
Dai Cori al Cuore

I cori scolastici fanno da colonna sonora all'accensione dell'albero di Riccione
di Redazione
basilica cattedrale di Rimini
in diretta su Icaro TV

Professioni nella messa di chiusura del centenario delle Sorelle dell'Immacolata
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO