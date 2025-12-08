Atto vandalico ai danni di membri di Forza Italia. Il partito denuncia

Da circa un anno e mezzo un membro di Forza Italia di Santarcangelo è vittima di atti vandalici. L'ultimo, denunciato ai carabinieri della città clementina, la notte scorsa, quando l'ingresso del cortile della casa di Giuliano Triolo è stato imbrattato di vernice verde ed un preservativo è stato appeso al cancello. Quando nella mattinata di lunedì Triolo si è accorto dell'accaduto è subito andato in caserma. La preoccupazione, spiega Walter Vicario, Coordinatore Commissario di Forza Italia a Santarcangelo Di Romagna è che si tratti di episodi collegati, alla appartenenza politica. "Ricordo che il 13 gennaio scorso anche il sottoscritto - aggiunge Vicario - era stato oggetto di atti vandalici in una delle attività gestite, con lo stesso metodo utilizzato ai danni di Triolo". Su questa vicenda indaga la Digos che, qualche settimana fa, è stata informata di alcuni profili Facebook (presumibilmente fake), con post nei confronti di Vicario "meritevoli di attenzione da parte delle autorità".

"Spiace - conclude il coordinatore - evidenziare quanto le questioni in oggetto, in passato, siano state sottaciute dalla politica in generale, infatti nessuna presa di posizione è stata rilevata, altresì nessuna dichiarazione di solidarietà dai rappresentanti delle istituzioni in carica o dei partiti politici. Domani 9 Dicembre, pare sia in programma un Consiglio Comunale interamente dedicato al tema sicurezza, vediamo cosa saranno in grado di dire al riguardo".