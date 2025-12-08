I riflettori di Report sull'ex pizzeria confiscata. Beffa a Bellaria-Igea Marina

"Beni confiscati, quando il riscatto diventa beffa: il caso di Bellaria Igea Marina" è il titolo dell'inchiesta andata in onda nella puntata del 7 dicembre di Report su Rai3. Con una intervista al sindaco Filippo Giorgetti si è cercato di capire quale sia il destino dello stabile confiscato ad un imprenditore ritenuto in odore di 'ndrangheta e che era stato affidato dall'Agenzia Nazionale per i beni confiscati al comune perché lo recuperasse. Un affido avvenuto nel 2019, dopo 10 anni da quando la ex pizzeria era stata sequestrata la prima volta. L'amministrazione ha investito oltre 440 mila euro - arrivati in parte dal PNRR, in parte dalla regione e in parte risorse comunali - per ristrutturarlo e darlo in gestione a un'associazione di disabili. A gennaio 2024 c'è stata l'inaugurazione, alla presenza delle autorità, ma qualche mese dopo, a marzo, è arrivata una doccia gelata, con la comunicazione da parte della stessa Agenzia che il bene non era più sequestrato. Scelta arrivata dopo che la Corte d'Appello di Catanzaro nel febbraio 2024 aveva revocato la confisca dei beni riconducibili all'imprenditore. A raccontare la beffa è lo stesso primo cittadino: "Ora o dovremmo restituire all'imprenditore o pagare l'indennizzo per equivalenza". Da parte dell'amministrazione, però, c'è il desiderio di non restituire e di andare avanti con il progetto sociale.

Il video di Report

Nel servizio l'inaugurazione del gennaio 2024.





