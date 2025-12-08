Il Vescovo benedice la Natività di Riccione allestita sulla Saviolina

Il porto canale di Riccione si è illuminato a festa con l'accensione del grande albero di Natale, insieme alla benedizione della Natività sulla Saviolina.

In tanti si sono ritrovati in piazzale Ceccarini con il primo dei due concerti della rassegna “Dai cori al cuore”, con canti e musiche della tradizione natalizia. L’orchestra e il coro Onde Medie del percorso musicale dell’Istituto Comprensivo 1 di Riccione hanno incantato il pubblico con le loro splendide interpretazioni, creando l’atmosfera perfetta per aprire le celebrazioni. La festa si è poi spostata sul porto, dove la Natività è stata benedetta dal vescovo di Rimini, Monsignor Nicolò Anselmi, alla presenza della sindaca Daniela Angelini, della giunta comunale e di una numerosa folla di cittadini.

E' stata poi la volta del countdown per l’accensione dell'albero: le luci calde hanno avvolto il ponte e si sono riflesse sull’acqua, tra le centinaia di persone che hanno assistito all'evento. Il momento è stato accompagnato dal coro Educanto della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo 1 di Riccione.